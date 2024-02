カメラがロボットっぽい!? バロセロナで先行公開のNothing Phone (2a)を見てきた！

MWC 2024に合わせて、2月27日にNothing Technologyが最新モデル「Nothing Phone (2a)」をお披露目しました。と言っても、「はい、どうぞ」と手渡されて試せたわけではありません。同モデルは3月5日に正式発表されることが予告されています。今回はメディア向けのパーティーで、透明のケースに飾った状態で公開されました。なので、ただ見ただけです。触れてはいません。

Nothing Phone (2a)に関する情報は、すでにNothingがSNSで小出ししているので、ご存知の方もいらっしゃるでしょう。「Nothing Phone (2)」の廉価版という位置付けです。ですが、「Nothing Phone (1)」よりも満足度が高い製品に仕上がっているとのこと。すでに日本向けの公式サイトにも製品画像が公開され、日本でも発売することが明らかにされています。

See the world through fresh eyes.



Phone (2a) is a product of daring design decisions and meticulous engineering.



The smartphone we’ve always wanted to make.



Get ready for the full reveal on 5 March 2024. pic.twitter.com/laTaJAHvTP