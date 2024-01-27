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HORI「TEKKEN8　ファイティングスティックα for PlayStation 5,PlayStation 4,PC」

鉄拳8バージョンのアケコン「ファイティングスティックα」が発売

2024年01月27日 13時00分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII

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　ホリから、人気格闘ゲーム「鉄拳8」バージョンのアーケードスティックコントローラー「TEKKEN8　ファイティングスティックα for PlayStation 5,PlayStation 4,PC」が登場。価格は2万9980円。パソコンショップアークで販売中だ。

鉄拳8バージョンのアケコン「ファイティングスティックα」が発売
鉄拳8バージョンのアケコン「ファイティングスティックα」が発売

人気格闘ゲーム「鉄拳8」バージョンのアーケードスティックコントローラー「TEKKEN8　ファイティングスティックα for PlayStation 5,PlayStation 4,PC」

　天面のデザインプレートを自分だけのオリジナルデザインにカスタマイズが可能。製品には「TEKKEN8」仕様のオリジナル天板デザインのダウンロードコードが付属する。従来モデル同様、ストロークを短くすることで入力速度を速めた「HAYABUSA」ボタンとスティックを採用。専用のアプリを使うことで各種機能を自分好みに設定できる。

鉄拳8バージョンのアケコン「ファイティングスティックα」が発売
鉄拳8バージョンのアケコン「ファイティングスティックα」が発売

従来モデル同様、ストロークを短くすることで入力速度を速めた「HAYABUSA」ボタンやスティックを採用する

　キーロックモードや安定性の高い滑り止めマットを採用。ステレオヘッドホン/マイク端子を搭載する。サイズは410(W)×300(D)×120(H)mm、重量は2.7kg、ケーブル長は3mとなっている。

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【取材協力】

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