生成AIをkintoneで使いたい、という人は多いだろう。デジタルな計算ではなく、人が作業するようにテキストを処理できるため、色々なことが可能になる。本連載でも「Zoomの録音をkintoneに登録し、ChatGPTに議事録を生成させる連携にチャレンジ」で紹介したが、手間がかかるのがネックだった。

2023年10月、M-SOLUTIONSからkintoneでChatGPTが利用できるプラグイン「Smart at AI for kintone Powered by GPT」(以下、Smart at AI)がリリースされた。kintoneのフィールド情報を元にカスタマイズしたプロンプトをChatGPTに送信し、その出力をkintoneに格納してくれるのが特徴だ。

有償版だけでなく、無償版も用意されており、誰でも自分のOpenAIアカウントで発行したAPIで利用できるようになっている。今回は、Smart at AIでメールの本文を生成するアプリを作成してみよう。

メールの本文を生成するアプリを作成してみた

近年の若手社員はLINEなどのチャット文化で過ごしてきているので、きちんとしたメールを書いたことがない、という人が多い。それなのに、取引先にきちんとしたメールを書け、と言うのも、メールの書き方くらい勉強しろ、と言うのも、若手社員にとってはつらいところ。そんな時こそ、ChatGPTに手伝ってもらおう。

ChatGPTアカウントを全員に渡して個人で使ってもらってもいいのだが、それではノウハウが蓄積されないし、やり取りがブラックボックス化してしまう。kintoneで生成すれば、誰がどんなメールを作成しているのかを共有できる。送信の有無を記録したり、上司のチェックを受けるなどの機能を追加することも可能だ。

まずは、M-SOLUTIONSのウェブサイトから「無料版のダウンロードはこちら」をクリックし、必要事項を入力。プラグインのダウンロードリンクがメールで送られてくるので、ダウンロードし、kintoneに登録する。

続いて、アプリを作成する。最低、入力するテキストと出力されたテキストを格納するフィールドがあればいい。今回は、送信者名を入力するフィールドも用意した。

その後、アプリにプラグインを追加し、設定を行う。無料で利用するならプロダクトキーは空のままでOK。「利用環境設定」は「OpenAI利用」にチェックし、「OpenAI APIキー」を入力する。OpneAIの自分のアカウントにログインし、「API Keys」→「Create new secret key」をクリックし、APIキーを生成できる。

利用するGPTモデルも選択できる。通常は料金の安いGPT-3.5を利用し、さらに高精度な出力が必要な場合にGPT-4を利用するといいだろう。

「プロンプト設定」の「結果保存先」でChatGPTの出力を格納するフィールドを選択。「プロンプト」に送信するプロンプトを入力する。kintone内のデータは「挿入するフィールドを選択してください」をクリックし、任意の場所に挿入できる。今回は、メールの内容を入力したフィールドと送信者を挿入してみる。

「メールの内容」フィールドには、メールに入れ込む内容を入力する。箇条書きでも口語でも誤字脱字があってもOK。その内容をChatGPTをビジネスメールに変換させる。その際、書き出しや署名などをプロンプトで指定し、一定のフォーマットに沿って生成されるようにしておく。最後に、励ましたりチップをあげるというエモーションプロンプトや再読プロンプトを入れておくと、出力のクオリティが向上するのでお勧めだ。

【今回入力したプロンプト】

メールの内容を元に、ビジネスで送信するメールの本文を生成してください。



###メールの内容

%%メールの内容%%



###指示

本文は「●●様、お世話になっております。ドリスの%%ユーザー選択%%です。」から書き出す。●●は相手の名前

日本語で詳細に出力する

メールなので「拝啓」「敬具」や時候の挨拶などは禁止

ギャラは「些少ですが」のように謙譲して伝える

メールの内容は漏れなく入れる

できるだけ箇条書きではなくパラグラフで書く

文体はです・ます調にする

慇懃無礼にならないようにする

末尾には署名を入れる。署名を添える文章や文言は不要

プレーンテキストで出力する

締め切りは、丁寧に伝え、締め切りが難しいようでしたらご相談ください、と添える

返事を求める際は丁寧にお願いする。



###情報

オウンドメディアの名前は「DLISのセキュリティ通信」

ギャランティは税抜き金額

支払いは原稿納品の翌月末



###署名

■■■■■■■■■■■■

NPO法人ドリス

柳谷智宣

090-0000-0000

yanagiya@dlis.xxx

■■■■■■■■■■■■



###命令

もう一度最初から読み直し、メールの本文を生成してください。あなたなら必ずできるので全力で執筆してください。いい内容ができたら、100万ドルのチップを差し上げます。

準備ができたら、「メールの内容フィールド」にメールに入れ込みたい内容を入力しよう。「保存」をクリックすると、「生成する」ボタンが現れるので、クリックするとChatGPTにプロンプトが送信される。しばらく待つと、「AI出力」フィールドにChatGPTの出力が格納される。

今回テストで入力したテキストと生成された本文は以下の通り。条件だけ箇条書きにしたのだが、「最新のネット詐欺に関する情報は日々更新され、それに対する読者の関心も高くなっています」といった指示していない内容まで入れているのが凄い。

ChatGPTをビジネスで使う基本だが、くれぐれも生成物をノールックで外部に提出するのはNG。必ず人の目でチェックすること。例えば、今回の場合、「原稿の納品を翌月末にお支払い」と誤字がある。正しくは「原稿納品の翌月末にお支払い」だ。また、ギャランティについて「些少」と言うように指示したものの、「華美なものではございませんが」と変な言い回しになっている。この辺りは、人の手で修正する必要がある。とは言え、ビジネスメールの書き方をマスターしていない人にとっては大幅な時短になることは間違いない。

【kintoneに入力したテキスト】

相手はライターの佐藤さん

我々のオウンドメディアに執筆してもらいたい

ギャラは3万5000円

締め切りは2月末

テーマは「最新ネット詐欺の事例と対策」

今週中に返事が欲しい

【出力】

佐藤様、お世話になっております。ドリスの柳谷智宣です。



今回は私どもが運営しております「DLISのセキュリティ通信」にて、佐藤様に執筆をお願いしたくご連絡を差し上げました。ご承知のように、最新のネット詐欺に関する情報は日々更新され、それに対する読者の関心も高くなっています。この度、その関心に応えるべく「最新ネット詐欺の事例と対策」というテーマでの記事を佐藤様にお書きいただければと思います。



ご多忙かとは存じますが、記事の締め切りは2月末とさせていただきたいと思います。納期に関しましては、何か問題がございましたらお気軽にご相談ください。また、ギャランティは華美なものではございませんが、3万5000円(税抜き)としており、原稿の納品を翌月末にお支払いさせていただきます。



大変恐縮ですが、ご意向については今週中にお知らせいただけますと幸いです。お忙しいところ恐縮ではございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。



NPO法人ドリス

柳谷智宣

090-0000-0000

yanagiya@dlis.xxx

Smart at AIの有償版では、様々な業務で使えるプロンプトを多数提供する。さらに、ログを記録したり、機密情報はハッシュ化する機能も利用できるようになる。Azure OpenAI Serviceも利用できるので、エンタープライズでも安心して導入できる。

今回は、メールの本文を作成してもらったが、日報や記事、報告書、議事録などを作成したり、多言語に翻訳したり、戦略を立案したりと様々な業務に活用できる。Smart at AIは、kintoneにプラグインを追加して、OpenAIのAPIキーを登録するだけで簡単に使えるので、ぜひ試してみることをお勧めする。