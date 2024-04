ゲームのキャラクターのアニメーションを簡単かつ美しく作成し、その管理を簡単にするというのは、ゲームの技術が発展する中で常に課題です。3Dアニメーションを作成するにはモーションキャプチャーを使うのが一般的ですが、コストがかかるうえで、その後にゲームに統合するのにも手間がかかります。3月の米Game Developers Conference(GDC)で、Epic Gamesが美しさと効率化を実現する「Motion Matching(モーション・マッチング)」という新機能を正式化すると発表しました。さらに、その機能に合わせたアニメーションの生成AI機能を開発するスタートアップも登場してきています。

状況に合わせてアニメーションをつなげる新機能「モーション・マッチング」

Epic Gamesが発表したのが、近くリリースされるUnreal Engine 5.3で正式バージョンとなるモーション・マッチングという新機能。複数のモーションをあらかじめデータベースとして登録しておいて、解析させておくことで、キャラクターの状況に合わせ、別のアニメーションを接続して生成してくれるというものです。アニメーションのつなぎ目がわかりにくくなるため、キャラクターはより自然な動きになります。2022年にUnreal Engine 5.1の実験的機能としてリリースされてから、順次アップデートが進められていたのですが、正式化します。

モーション・マッチングは、複雑化するモーションをシンプルに一括管理しつつ、アニメーション全体を美しく見せることを目的として2015年頃に登場した技術です。フレームごとに、登録されているアニメーションに全検索をかけて、より状況に応じたアニメーションが存在しないかを検索し、適切なアニメーションを再生するという仕組みになっています。

2017年に発売された剣士として戦うアクションゲーム「フォーオナー」(ユービーアイソフト)で本格採用されました。キャラクターの連続する攻撃モーションのスムーズさが、ゲームの魅力の一つとなっています。

その後、2020年のアクションゲームの「The Last of Us Part II」(ソニー・インタラクティブエンタテインメント)にも採用されました。走っているときの方向転換や、移動直後の攻撃など、アニメーションの滑らかさが高い評価を呼んだ一因となりました。

それぞれのアニメーションがスムーズであるために、プレイ時の没入度を引き上げる効果があるかなり先進的なアニメーション技術でもありました。

ゲーム中のアニメーションをなめらかに見せたいという技術は長年において様々な工夫がされてきました。モーションキャプチャーをしたとしても、そのデータだけではゲーム中に使われるすべての動きを再現することはできません。階段のような高さの違いによる足の動きの違いや、ちょっとした体の向きの変更などのアニメーションデータをすべて用意することは現実的でなかったのです。それらをどうやって簡単に補完するか。モーション・マッチングは過去と未来の動きを含めて、データセットに合わせた高い忠実度のモーションを選択することで、自然なアニメーションを生成することができるのです。

Epic Gamesは、2023年12月の「フォートナイト」の「チャプター5 シーズン1」で、モーションマッチング技術を導入したバージョンへの切り替えをしています。歩行から走行、方向転換、武器使用の移行といったアニメーションの切り替えがよりスムーズになっています。過去の動きとの比較したユーザーも出ており、動画を見ると、アニメーションが滑らかになっているのがわかります。ただ、これまでのキャラクターの動きに変化が生じて、少し遅くなったと感じたユーザーも多く、導入直後は不満も出たようですが、適応は進んでいるようです。

▲左がモーション・マッチング対応後、右が対応以前

Epic Gamesは自社のゲーム向けに開発した技術をUEに搭載する形で、新機能を提供していく戦略を取っています。ただ、使用するすべてのアニメーションデータを検索することが前提のため、処理するための負荷や計算コストが大きいという弱点もあります。特に、UEでは人気のあるロコモーション(運動)システムとして、「Advanced Locomotion System(ALS)」と呼ばれるものが普及していますが、これ以上の簡便さが期待されています。