GPT-4レベルの衝撃 PC内で使えるオープンLLM「Command R+」

カナダのAIスタートアップCohereは4月4日(現地時間)、ビジネス向けに最適化された最新の大規模言語モデル(LLM)「Command R+」を発表した。

Cohereは、AI業界に変革をもたらしたTransformerモデルを提唱した論文「Attention is All You Need」の共同執筆者として知られるトロント大学の研究者Aidan Gomez氏らによって2019年に設立されたカナダのAIスタートアップ。

OpenAIと同様、LLMの開発に特化しており、企業向けにチャットボット、検索エンジンの最適化、要約サービス、自社AIモデルのAPIなどを提供している。

Command R+は、同社が3月に発表した「Command R」の後継となるモデルであり、Cohereが得意とする高い効率性と精度のバランスを重視したRシリーズの一部となる。

128K(12万8000)トークンのコンテキストウィンドウなどCommand Rの主要な長所を継承しつつ、パラメーター数はCommand Rの35B(350億)から104B(1040億)に増加。Retrieval Augmented Generation(RAG)と呼ばれる大規模なコーパスから関連する情報を検索し、その情報を利用して生成されたテキストの品質を改善する技術を活用し、モデルの応答の正確性を向上させている。

また、英語を含む10の主要言語(フランス語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語、日本語、韓国語、アラビア語、中国語)に対応。

さらに、モデルがさまざまなツールを使って、データベースからの情報の取得、計算の実行、外部APIの呼び出しなど複雑なタスクを自動化できるツール使用機能を備えている。

これらの機能を組み合わせることで、企業が直面する多様な課題に対して、正確で信頼性が高く、かつ効率的なソリューションを提供することができるという。

Cohereはこの発表と同時にマイクロソフトおよびオラクルとパートナーシップを締結。4月4日よりMicrosoft Azureでの先行提供が開始され、近日中にはOracle Cloud Infrastructure(OCI)でも利用可能になる予定だ。

APIの利用料金は上記の通り。GPT-4やClaude3に比べてかなり低価格に押さえられている。

⌘R+



Welcoming Command R+, our latest model focused on scalability, RAG, and Tool Use. Like last time, we're releasing the weights for research use, we hope they're useful to everyone! https://t.co/HgESxxEYlK