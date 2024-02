アップル「Vision Pro」次は欧州で販売か

アップルが2月2日にアメリカで発売した空間コンピューターVision Proの次の販売国はヨーロッパの可能性が高い。米メディアMacRumorsのSteve Moser記者がXで2月2日に明かした。

同氏によると、visionOS 1.0.2の変更点としてヨーロッパとイギリスの認証制度マークが追加されていることがわかったという。

そしてVision Proは対応言語はいまのところ英語のみのため、次の販売国はイギリスなのではないかと騒がれている。

ちなみに日本の技適マークはいまのところ確認されていない。

visionOS 1.0.2 (21N323) changes:



Regulatory image oddly includes Europe info:



Light Seal

