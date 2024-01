スパイク・チュンソフトは1月19日、MAGES.が開発する恋愛アドベンチャーゲーム「メモリーズオフ」シリーズの1~7作目までのタイトル、およびその7作品を収録した『メモリーズオフ ヒストリア』について、PC(Steam)版の販売を決定した。配信日は2024年2月1日の予定。

1999年に1作目が発売された「メモリーズオフ」シリーズは、「かけがえのない想い」をキーワードに物語が展開されていく恋愛アドベンチャーゲーム。

このたび、全8作のシリーズナンバリングタイトルより、1作目から7作目までをPC(Steam)で販売する。

フルHD画質に高画質化し、インターフェースをシリーズ最新作である『メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest』をベースに移植。より遊びやすくなって登場する。

また、1作目から7作目までの7作品を収録した『メモリーズオフ ヒストリア』も、同様にPC(Steam)版として販売される。

かつてプレイした人も、まだ遊んだことがない人も、この機会に本シリーズに触れてみてはいかがだろうか。

<タイトル一覧>

シリーズ1作目:メモリーズオフ

販売ページ:https://store.steampowered.com/app/675610

シリーズ2作目:メモリーズオフ 2nd

販売ページ:https://store.steampowered.com/app/679520

シリーズ3作目:想い出にかわる君~メモリーズオフ~

販売ページ:https://store.steampowered.com/app/743910

シリーズ4作目:メモリーズオフ~それから~

販売ページ:https://store.steampowered.com/app/960730

シリーズ5作目:メモリーズオフ #5 とぎれたフィルム

販売ページ:https://store.steampowered.com/app/2184570

シリーズ6作目:メモリーズオフ 6~T-wave~

販売ページ:https://store.steampowered.com/app/2184580

シリーズ7作目:メモリーズオフ ゆびきりの記憶

販売ページ:https://store.steampowered.com/app/2184590

シリーズバンドル:メモリーズオフ ヒストリア

※販売ページは発売日当日に公開予定

<シリーズ8作目のSteam版は、現在発売中!>

シリーズ8作目:メモリーズオフ -Innocent Fille-

販売ページ:https://store.steampowered.com/app/738510/

シリーズ8作目ファンディスク:メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest

販売ページ:https://store.steampowered.com/app/1200110/

【ゲーム情報】

タイトル:

『メモリーズオフ』

『メモリーズオフ 2nd』

『想い出にかわる君~メモリーズオフ~』

『メモリーズオフ~それから~』

『メモリーズオフ #5 とぎれたフィルム』

『メモリーズオフ 6~T-wave~』

『メモリーズオフ ゆびきりの記憶』

『メモリーズオフ ヒストリア』

ジャンル:恋愛アドベンチャー

配信:スパイク・チュンソフト

開発:MAGES.

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:2024年2月1日予定

価格:未定

プレイ人数:1人