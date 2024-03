スパイク・チュンソフトは3月11日、PC向けタイトルをお得な価格で販売する「パブリッシャーセール」を、2024年3月9日より13日間の期間限定でSteamにて開催中と発表。期間は、2024年3月22日2時まで。

「メモリーズオフ」シリーズ1作目から7作目までが初セールになっているほか、『AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』も70%オフで提供。

全42タイトルを出品し、最大80%オフの価格で購入できる。この機会にスパイク・チュンソフトのタイトルを遊んでみてはいかがだろうか。

・対象タイトル 一覧

https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/37740/

・Steam特設ページ

https://store.steampowered.com/sale/SpikeChunsoft2024

ピックアップタイトル

『メモリーズオフ』 ※初セール

1600円 → 1280円(20%オフ)

https://store.steampowered.com/app/675610

『メモリーズオフ2nd』 ※初セール

1600円 → 1280円(20%オフ)

https://store.steampowered.com/app/679520

『想い出にかわる君~メモリーズオフ~』 ※初セール

1600円 → 1280円(20%オフ)

https://store.steampowered.com/app/743910

『メモリーズオフ~それから~』 ※初セール

1600円 → 1280円(20%オフ)

https://store.steampowered.com/app/960730

『メモリーズオフ #5 とぎれたフィルム』 ※初セール

2200円 → 1760円(20%オフ)

https://store.steampowered.com/app/2184570

『メモリーズオフ6~T-wave~』 ※初セール

2200円 → 1760円(20%オフ)

https://store.steampowered.com/app/2184580

『メモリーズオフ ゆびきりの記憶』 ※初セール

2200円 → 1760円(20%オフ)

https://store.steampowered.com/app/2184590

『メモリーズオフ-Innocent Fille-』

4980円 → 1494円(70%オフ)

https://store.steampowered.com/app/738510/

『メモリーズオフ-Innocent Fille- for Dearest』

4980円 → 1494円(70%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1200110/

『AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』

7480円 → 2244円(70%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1449200/

『AI: ソムニウム ファイル』

4400円 → 880円(80%オフ)

https://store.steampowered.com/app/948740/