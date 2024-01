Core EngageとDaedalic Entertainmentは1月12日、日本時間2024年1月19日にPC(Steam)向けにアーリーアクセスが開始される、ポスト黙示録的サバイバル都市ビルダー『New Cycle』の新しいゲームプレイ動画を公開した。

この動画では、生産チェーンと集落の住民がどのように活躍するかを詳しく紹介している。

本作は、壊滅的な太陽フレアによる世界的な大災害から生還した生存者グループのリーダーとなり、文明を再建するという内容。最初の選択肢は限られており、利用できる資源も限られているが、最も重要な資源は最初から最後まで不変だという。

・『New Cycle』Steamページ(日本語対応あり)

https://store.steampowered.com/app/2198510/New_Cycle/

・『New Cycle』新ゲームプレイ動画

https://www.youtube.com/watch?v=gqy5_3oAAi4

※日本語字幕に対応

ゲーム開始時、プレイヤーは人類の新しい時代、新しいサイクルを始める。プレイヤーには初期居住地があり、数人の市民がプレイヤーを助け、収穫や加工可能な資源が豊富な土地がある。プレイヤーは入植地を発展させ、生存の基盤を確立すると同時に、再発見された知識や研究を通じて、徐々に能力を向上させていかねばならない。

技術的な進歩のレベルが上がるごとに、プレイヤーの可能性は広がっていく。しかし、前進するにつれ、再建という困難な作業に内在する要求やリスクと戦わなければならない。

『New Cycles』は新たな挑戦をもたらす

綿密に計画したにもかかわらず、自分の町の周辺を収穫していくうちに、原材料の不足は避けられない。複雑な生産サイクルに支障をきたすようなボトルネックを避けるためには、新技術の導入や未踏地域への探検を通じて、変化に素早く適応しなければならない。

基本的な資源を継続的に得ることで、着実に増え続ける人口を養い、幸せにできる。しかし、どんなに慎重に生産計画を立てても、突発的な出来事や災難に見舞われることもある。

たとえば、電力供給を妨げる砂嵐や、労働力を壊滅させるインフルエンザの大流行、謎の乗組員とともに湾内に現れた古い軍艦が町を脅かすといった事態などだ。

不幸な労働者はパフォーマンスの低下を意味する

厳しい冬は多くの集落を消滅させてきた。生産計画においては、労働者の幸福と健康を認識しなければならない。住民を酷使すると不満が募り、一般的に病気にかかりやすくなり、作業中のミスが増えて火災につながることもある。

モラルの低い不満足な従業員は最適なパフォーマンスを発揮できず、長期的に供給と生産のボトルネックにつながる。労働条件が受け入れがたい状態が長く続くと、住民の町離れにも対処しなければならなくなるので、常に労働者の士気をチェックするのがベストだ。

【ゲーム情報】

タイトル:New Cycle

ジャンル:ポスト黙示録的サバイバル都市ビルダー

配信:Daedalic Entertainment

開発:Core Engage

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:2024年1月19日アーリーアクセス開始予定

価格:未定

© 2023 Daedalic Entertainment GmbH. The Daedalic logo is a trademark of Daedalic Entertainment GmbH, Germany. All rights reserved.