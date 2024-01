Core EngageとDaedalic Entertainmentは1月19日、サバイバル・シティ・ビルダー『New Cycle』のPC(Steam)向けアーリーアクセスを開始したと発表。価格は3900円で、2024年1月26日まで3510円(10%オフ)で購入できる。

あわせてローンチトレーラーも公開中。ゲームの雰囲気が分かる内容となっているので、チェックしてみてはいかがだろうか。

・『New Cycle』Steamページ(日本語対応あり)

https://store.steampowered.com/app/2198510/New_Cycle/

・『New Cycle』ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=Yiu-NS1rJAc

※日本語字幕に対応

文明の命運が、プレイヤーの再建、再発見、適応能力にかかっている。黙示録後の世界を爽快に旅するために、覚悟を決めよう。

ベルトコンベアや列車を駆使して、入植地を質素なキャンプから活気あふれるディーゼルパンクの大都市へと進化させながら、再発見し、適応させていこう。

『New Cycle』では、街づくり、サバイバル・メカニック、資源管理といった要素が融合し、ただ街を建設するだけでなく、育成にも挑戦する没入感のあるゲーム体験が楽しめる。

住民の幸福と士気に焦点を当てながら、プレイヤーはこの新しい世界の複雑な状況を乗り切り、単なる生存を超えた生活が可能であることを示さなければならない。

アーリーアクセスの主な特徴

●ポスト黙示録的都市建設の祭典

ゼロから街を作り上げながら、視覚的にも美しいディーゼルパンクの世界へ飛び込もう。列車やベルトコンベヤーなどの再発見されたテクノロジーを駆使して、小さなキャンプから広大なメトロポリスへの進化を目撃しよう。

●やり込み要素満載のマネジメント・メカニズム

資源と生産チェーンの管理を中心とした複雑なメカニズムで、戦略的手腕に挑戦しよう。崖っぷちに立たされた世界で生き残るための微妙なバランスと格闘しながら、すべての決断が重要だ。

●エレメントとの戦い

太陽フレアの余波は地球の気候を永久に変化させ、厳しく容赦のない天候をもたらした。サンダーストーム、ハリケーン、そのほかの極端な異常気象が、プレイヤーの回復力と適応力を試すだろう。

●人口が重要

市民の幸福と士気を優先させなければ、彼らのニーズを無視した悲惨な結末に直面する。コミュニティの強さは住民の幸福と満足にあることを理解することは、生き残るために不可欠だ。

●ニーズに合わせたゲームプレイ

アーリーアクセスでは、「キャンペーン」と「サンドボックス」という2つの異なるゲームプレイモードが用意されている。キャンペーンモードでは、手作りのストーリーイベント中に難しい決断を迫られ、それがプレイヤーの街の未来を左右することになる。

サンドボックスモードでは、自分のペースでプレイし、夢にまで見たディーゼルパンクの大都市を作り上げられる。

●拡張性のあるコンテンツ

ローンチ版では、54の建物、47の資源、3つの社会階級、8つの時代(ゲーム内ではサイクルと呼ばれる)を体験できる。この豊富なコンテンツを3つの異なるバイオーム(生物群)で体験することができ、それぞれに独自のチャレンジとチャンスが用意されている。

『New Cycle』コミュニティへの招待

Daedalic Entertainmentは、この早期アクセス期間中に『New Cycle』コミュニティに参加し、ゲームの将来を形作る貴重なフィードバックを提供するようプレイヤーを招待している。

・Discordはこちら

https://discord.com/invite/dyhCPtyV

【ゲーム情報】

タイトル:New Cycle

ジャンル:ポスト黙示録的サバイバル都市ビルダー

配信:Daedalic Entertainment

開発:Core Engage

プラットフォーム:PC(Steam)

アーリーアクセス配信日:配信中(2024年1月19日)

アーリーアクセス価格:3900円

© 2023 Daedalic Entertainment GmbH. The Daedalic logo is a trademark of Daedalic Entertainment GmbH, Germany. All rights reserved.