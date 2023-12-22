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同社のタイトルの「ほぼすべて」がセール対象に!?

最大70％オフ！「インティ・クリエイツ年末年始セール」が開催

2023年12月22日 17時00分更新

文● Zenon／ASCII

最大70％オフ！「インティ・クリエイツ年末年始セール」が開催

　インティ・クリエイツは12月22日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／Steamストアにて販売中のダウンロードタイトルを対象にした「年末年始セール」を開催。

　「蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト」シリーズや「白き鋼鉄のX（イクス）」シリーズといった本格横スクロール2Dアクションゲームから、女の子を眼力で昇天させるシューティング「ぎゃる☆がん」シリーズまで、多彩なラインアップを提供。

　また、2023年11月16日に発売したばかりの『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』も10％オフで提供されているのは注目だ。

　この年末年始は同社のゲームを遊び尽くしてみてはいかがだろうか。セール期間やタイトルはプラットフォームごとに異なるので、下記を参照してほしい。

■セール期間

・PS版：2023年12月20日～2024年1月5日 23時59分
・Switch版：2023年12月22日～2024年1月4日 23時59分
・PC（Steam）版：2023年12月22日～2024年1月5日 2時59分

■各ストアリンク

・PS Store
https://store.playstation.com/ja-jp/search/inti%20creates/1
・ニンテンドーeショップ
https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=インティ・クリエイツ
・Steamストア
https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES

【タイトルピックアップ】

最大70％オフ！「インティ・クリエイツ年末年始セール」が開催

『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）』
3980円⇒2388円（40％オフ）

最大70％オフ！「インティ・クリエイツ年末年始セール」が開催

『白き鋼鉄のX（イクス）2』
2980円⇒1490円（50％オフ）

最大70％オフ！「インティ・クリエイツ年末年始セール」が開催

『ぎゃる☆がん VR』
2980円⇒894円（70％オフ）

最大70％オフ！「インティ・クリエイツ年末年始セール」が開催

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』
5280円⇒4752円（10％オフ）

©PROJECT YOHANE ©INTI CREATES CO., LTD. ©HAPPINET
© Marvelous Inc. / INTI CREATES CO., LTD.

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