インティ・クリエイツは12月22日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／Steamストアにて販売中のダウンロードタイトルを対象にした「年末年始セール」を開催。
「蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト」シリーズや「白き鋼鉄のX（イクス）」シリーズといった本格横スクロール2Dアクションゲームから、女の子を眼力で昇天させるシューティング「ぎゃる☆がん」シリーズまで、多彩なラインアップを提供。
また、2023年11月16日に発売したばかりの『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』も10％オフで提供されているのは注目だ。
この年末年始は同社のゲームを遊び尽くしてみてはいかがだろうか。セール期間やタイトルはプラットフォームごとに異なるので、下記を参照してほしい。
■セール期間
・PS版：2023年12月20日～2024年1月5日 23時59分
・Switch版：2023年12月22日～2024年1月4日 23時59分
・PC（Steam）版：2023年12月22日～2024年1月5日 2時59分
■各ストアリンク
・PS Store
https://store.playstation.com/ja-jp/search/inti%20creates/1
・ニンテンドーeショップ
https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=インティ・クリエイツ
・Steamストア
https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES
【タイトルピックアップ】
©PROJECT YOHANE ©INTI CREATES CO., LTD. ©HAPPINET
© Marvelous Inc. / INTI CREATES CO., LTD.
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