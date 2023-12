日本ファルコムは12月14日、Nintendo Switch向けに各種要素を最適化した『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』について、ゲーム序章をまるごとプレイ可能な体験版を本日よりニンテンドーeショップにて配信開始したと発表。

製品版の発売日は2024年2月15日で、価格はパッケージ/ダウンロード版ともに5940円となる。

なお、本体験版で作成したセーブデータは、『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』製品版に引き継いで、本編・一章以降の物語をそのまま楽しめる。

・『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』公式サイト

https://www.falcom.co.jp/kuro/switch/

『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』体験版について

『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』は、《裏解決屋》を営む主人公ヴァン・アークライドと、解決屋で助手を務めることになる女子高生アニエス・クローデルの出会いを描く「序章」パートをじっくりと楽しめる内容になっている。

裏解決屋(スプリガン)として生きるヴァンをはじめとする個性豊かな登場人物たちやフィールドバトル/コマンドバトルをシームレスに切り替えられる新機軸の戦闘システムなど、『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』の魅力を、この機会に確かめてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch

ジャンル:ストーリーRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2024年2月15日

価格:5940円(パッケージ/ダウンロード)

CERO:C(15歳以上対象)

