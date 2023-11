日本ファルコムは11月2日、Nintendo Switch向けに各種要素を最適化した『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』を、2024年2月15日に発売すると発表した。価格はパッケージ/ダウンロード版ともに5940円となる。

・『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』公式サイト

https://www.falcom.co.jp/kuro/switch/

『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』について

多民族国家カルバード共和国を舞台に、裏解決屋《スプリガン》ヴァン・アークライドの物語を描くストーリーRPG「軌跡」最新シリーズ・第1章『英雄伝説 黎の軌跡』が、Nintendo Switch用タイトルとして登場。

『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』では、各種機能や操作周りが Nintendo Switch用に最適化されているほか、PlayStation 5版で好評を博した「ハイスピードモード」「アーカイブ」機能を標準搭載している。

プレイヤーの好みに応じたフィールドバトル/コマンドバトルの個別速度設定、「アーカイブ」での過去シリーズ情報・用語解説で、快適なゲームプレイを実現している。

さらに、ヴァン/アニエス/フェリ/アーロンのオリジナル衣装カラー「4spg UNITED」やヴァン/アニエス専用水着、ホロウコアボイス《ラトーヤ・ハミルトン》(CV:井上喜久子さん)/《レン・ブライト》(CV:悠木碧さん)、戦術オーブメント《Xipha》カスタマイズ用カバー、アタッチアイテムなど、豊富な追加コンテンツ計33アイテムも収録している。

パッケージ版初回特典

「Best Sound Collection -KURO NO KISEKI-」

「英雄伝説 黎の軌跡 オリジナルサウンドトラック」、アレンジアルバム「黎の軌跡 SUPER ULTIMATE」から人気曲を厳選収録したベスト版音楽アルバムを、新規パッケー ジで制作。Nintendo Switch版の初回特典として付属する。

※「Best Sound Collection -KURO NO KISEKI-」は、『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』パッケージ版のみの初回特典となります。あらかじめご了承ください。

ダウンロード版予約購入で10%オフセール!

『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』ダウンロード版は、ニンテンドーeショップでの予約開始当日から発売日前日の2024年2月14日23時59分までの期間、10%オフの特別価格で予約購入できる期間限定セールを実施する。

・10%オフセール期間:

予約開始日〜2024年2月14日23時59分まで

【ゲーム情報】

タイトル:英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch

ジャンル:ストーリーRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2024年2月15日

価格:5940円(パッケージ/ダウンロード)

CERO:C(15歳以上対象)

©2024 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※Nintendo Switch は任天堂株式会社の商標です。

※”PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。