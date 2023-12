Cygamesは同社が開発・運営するゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の公式サイトと公式X(旧Twitter)にて12月11日、ピックアップガチャの更新を発表した。

2023年12月11日12時よりガチャが更新され、プリティーダービーガチャからは新育成ウマ娘★3「[黒翠千里行]サトノクラウン」が登場している。

サポートカードガチャでは、「セレクトピックアップ サポートカードガチャ」が開催中。特定のSSRサポートカードを2枚選んで、任意のカードの提供割合をアップできるガチャとなっている。詳細は、下記の公式サイトのお知らせを参照してほしい。

※「ピックアップ選択サポートカード」は必ず2枚選択する必要がございます。

※「ピックアップ選択サポートカード」に選ばなかったSSRサポートカードも、ガチャから出現します。

・公式サイトURL:

https://umamusume.jp/news/detail.php?id=1662

https://umamusume.jp/news/detail.php?id=1667

ピックアップガチャ開催期間

2023年12月11日12時~12月20日11時59分

育成ウマ娘

■新登場の育成ウマ娘(ピックアップ対象)

★★★ [黒翠千里行]サトノクラウン

■ピックアップ対象の育成ウマ娘

★★★ [黒翠千里行]サトノクラウン

<おまけ内容>

[黒翠千里行]サトノクラウンのピース×90

注意事項

1. 「育成ウマ娘交換Pt」は、開催中のほかのガチャや、次回以降のガチャに引き継がれません。

2. ガチャ開催期間中に使用しなかった「育成ウマ娘交換Pt」は、ガチャ終了後に自動で「クローバー」へと変換されます。

3. ガチャの詳細、提供割合およびそのほかの注意事項は、ガチャ画面上部の[ガチャ詳細]からご確認ください。

4. 継承スキルの詳細は、ガチャ画面右上の[育成ウマ娘詳細]>[スキル詳細]からご確認ください。

5. 開催期間および内容は、予告なく変更する場合がございます。

サポートカード

■ピックアップサポートカード候補

・SSR [The frontier]ジャングルポケット

・SSR [マーベラス☆ショコラSHOW]マーベラスサンデー

・SSR [一粒の安らぎ]スーパークリーク

・SSR [心、夜風にさらわれて]メジロマックイーン

・SSR [It's on the house.]マンハッタンカフェ

・SSR [Chill chill night*]マヤノトップガン

・SSR [GLAD TIDINGS]ナリタブライアン

・SSR [All'alba vincerò!]テイエムオペラオー

・SSR [テイオー・オー・オー!!!]トウカイテイオー

・SSR [L'aubeは迫りて]佐岳メイ

注意事項

1. 「提供割合」の表示方法を更新しました。

2. 「サポートカード交換Pt」は、開催中のほかのガチャや、次回以降のガチャに引き継がれません。

3. ガチャ開催期間中に使用しなかった「サポートカード交換Pt」は、ガチャ終了後に自動で「クローバー」へと変換されます。

4. ガチャの詳細、提供割合およびそのほかの注意事項は、ガチャ画面上部の[ガチャ詳細]からご確認ください。

5. 開催期間および内容は、予告なく変更する場合がございます。

ウマ娘ストーリー解放キャンペーン

[黒翠千里行]サトノクラウンの登場を記念して、サトノクラウンのウマ娘ストーリー第1話~第4話を期間限定で解放。解放期間中は、解放条件を満たしていない場合でもストーリーを視聴できる。

・ストーリー開放期間:

2023年12月11日12時~12月20日11時59分

注意事項

1. ストーリー解放期間中は、対象ウマ娘を獲得していなくても、ウマ娘ストーリー第1話~第4話を視聴できます。

2. 解放期間中に対象ウマ娘のウマ娘ストーリー第1話~第4話を視聴した場合は、「初回ジュエル報酬の獲得」「ウマ娘ストーリーの獲得」「ウマ娘名鑑の経験値獲得」のすべてが適用されます。

3. 解放期間中に対象ウマ娘のウマ娘ストーリー第1話~第4話を視聴しなかった場合は、「初回ジュエル報酬の獲得」「ウマ娘ストーリーの獲得」「ウマ娘名鑑の経験値獲得」は適用されません。

4. 解放期間終了後は、視聴していない対象ウマ娘のウマ娘ストーリーは解放されていない状態に戻ります。

5. ウマ娘ストーリーは、チュートリアル完了後に視聴できます。

【ゲーム情報】

タイトル:ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル:育成シミュレーション

開発/運営:Cygames

プラットフォーム:iOS 11.0以上/Android OS 6.0以上/PC(DMM GAMES)

配信日:配信中(スマートフォン版:2021年2月24日/DMM GAMES版:2021年3月10日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

PC(DMM GAMES)版動作環境

対応OS:Windows 8.1/10(64bit)

プロセッサ:Core i3-4360/AMD A8-7650K 同等以上

メモリー:8GB以上必須

グラフィック:

GeForce GTX 750 Ti or Radeon RX 250X 以上

DirectX バージョン11以上

ディスク空き容量:11GB

画面解像度:1920×1080ドット以上

