スパイク・チュンソフトは11月22日より、同社のPC(Steam)向けタイトルが最大80%オフで購入できる「オータムセール 2023」を開催中。開催期間は、2023年11月29日3時まで。

同社は36タイトルを出品している。以下では、その一部をピックアップして紹介しよう。

■Steam「オータムセール 2023」

<期間>

2023年11月22日3時~11月29日3時

<対象タイトル一覧>

https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/28049/

<Steam特設ページ>

https://store.steampowered.com/publisher/SPIKECHUNSOFT/sale/SCAutumn23

<ピックアップタイトル>

『ANONYMOUS;CODE』 ※初セール

7000円 ⇒ 5600円(20%オフ)

https://store.steampowered.com/app/2291020/

『ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期』

4190円 ⇒ 1466円(65%オフ)

https://store.steampowered.com/app/567640/

『AI: ソムニウム ファイル』

4400円 ⇒ 880円(80%オフ)

https://store.steampowered.com/app/948740/

『AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』

7480円 ⇒ 2992円(60%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1449200/

『不思議のダンジョン 風来のシレン5plus フォーチュンタワーと運命のダイス』

2980円 ⇒ 1490円(50%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1178790/

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。