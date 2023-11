セガは11月16日、WB GamesよりPlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)で発売予定の『スーサイド・スクワッド キル・ザ・ジャスティス・リーグ』について、全国のゲームソフト販売店およびデジタルストアでの予約受付を開始したと発表。

本作の発売日は2024年2月2日予定。価格は通常版のパッケージ/ダウンロード版が9800円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

本作は、全世界で大ヒットを記録した「バットマン・アーカム」シリーズのスタジオが開発する、完全新作のアクション・アドベンチャーシューティングゲーム。

DCユニバースのアンチヒーロー「スーサイド・スクワッド」の一員となって、オープンワールドのメトロポリスを駆け巡り、世界で最も偉大なスーパーヒーローチーム「ジャスティス・リーグ」を倒すという、不可能なミッションに挑む。

また、本作を開発するRocksteady Studiosのチームがゲーム内容を深掘りする動画、「スーサイド・スクワッド インサイダー01」をYouTubeにて公開している。

本日公開されたエピソードでは、Rocksteady Studiosのチームが中核となるゲームプレイのメカニズム、ストーリー要素、オープンワールドのメトロポリスなどについて解説している。

「スーサイド・スクワッド インサイダー01 - ストーリーとゲームプレイ」

https://www.youtube.com/watch?v=x_hGiD-EXxY

■『スーサイド・スクワッド キル・ザ・ジャスティス・リーグ デラックス・エディション』内容

・ゲーム本編(発売日の2024年2月2日よりも最大72時間の早期アクセス)

・DLC「ジャスティス・リーグの衣装」

・DLC「ブラックマスクの悪名高い武器3種類」

・DLC「武器のチャーム」

・DLC「バトルパストークン1個」

・DLC「ノー・シェイドの色見本」 ※デジタル版のみ

■『スーサイド・スクワッド キル・ザ・ジャスティス・リーグ』予約購入特典

・DLC「クラシック衣装」

【ゲーム情報】

タイトル:『スーサイド・スクワッド:キル・ザ・ジャスティス・リーグ』

ジャンル:アクション・アドベンチャーシューティング

販売:WB Games

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

※Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)版はダウンロード版版のみ

発売日:2024年2月2日

価格:

通常版:9878円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックス・エディション:1万4278円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1~4人

CERO:Z(18歳以上対象)

