セガは2月27日、WB GamesよりPlayStation 5/Xbox Series X|S/PCで発売予定のアクション・アドベンチャーシューティング『スーサイド・スクワッド キル・ザ・ジャスティス・リーグ』について、2種の新トレーラーが公開されたと発表。ゲームの発売日は2023年5月26日予定、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに通常版が9878円、デラックス・エディションが1万4278円となる。

『スーサイド・スクワッド キル・ザ・ジャスティス・リーグ』公式協力プレイ映像 | PS5

『スーサイド・スクワッド キル・ザ・ジャスティス・リーグ』公式メイキング映像 | PS5

※YouTubeの字幕機能をオンにしてお楽しみください。

※State of Playで発表された映像となります

『スーサイド・スクワッド キル・ザ・ジャスティス・リーグ』は、『バットマン:アーカム』シリーズ3部作を手掛けたロックステディスタジオが開発する、アクション・アドベンチャーシューティング。

「公式協力プレイ映像」では、敵対勢力がひしめく広大なメトロポリスを舞台に激しいバトルを繰り広げる、本作の新たな要素を紹介。本作はソロまたは最大4人のオンライン協力プレイで、スクワッドメンバーのユニークなトラバーサル能力やバトルが楽しめる。

ハーレイ・クインのワイルドなアクロバット、キング・シャークのパワフルな跳躍、デッドショットの空を切る鋭い射撃、キャプテン・ブーメランの光速スピード――それぞれのキャラクターが持つカオスなスキルが、すべてのプレイヤーを魅了するだろう。

さらに、ロックステディスタジオのメンバーが『スーサイド・スクワッド キル・ザ・ジャスティス・リーグ』の世界観を詳しく紹介する「公式メイキング映像」も公開。ゲームの核となる要素やキャラクターをより深く掘り下げるとともに、スクワッドがアーカム・アサイラムを出て、メトロポリスというダイナミックな未来都市へと向かう経緯についても解説している。

また、スタジオが計画している発売後の新コンテンツについても触れている。ストーリードリブン型の大規模なキャンペーン、オープンワールドの世界、アクション・アドベンチャーシューティング体験に加え、本作では発売後も定期的にシーズンアップデートを予定。

アップデートにより新たなミッションやキャラクターが追加され、ストーリーが拡張するという。これらはすべてのプレイヤーに無料アップデートとして提供される予定だ。さらに、各シーズンでは新たな衣装やエモートなどを手に入れて、スクワッドメンバーをカスタマイズできるバトルパスも用意しているとのことなので楽しみにしよう。

【ゲーム情報】

タイトル:『スーサイド・スクワッド:キル・ザ・ジャスティス・リーグ』

ジャンル:アクション・アドベンチャーシューティング

販売:WB Games

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC

発売日:2023年5月26日予定

価格:

通常版:9878円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックス・エディション:1万4278円 ※Xbox Series X|S / PC版はデジタル版のみ販売(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1~4人

CERO:Z(18歳以上対象)

SUICIDE SQUAD KILL THE JUSTICE LEAGUE software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Rocksteady Studios.

SUICIDE SQUAD, JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.(s21)

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。