インティ・クリエイツは11月6日、秋葉原UDXで開催される同人・インディーゲームの展示・博覧会「デジゲー博2023」への出展情報を発表した。イベントは、2023年11月12日11時~16時にかけて開催される。入場証は会場の販売のみで、小学生~中学生は500円、高校生以上は1500円となる。

・「デジゲー博2023」公式サイト

https://digigame-expo.org/

インティ・クリエイツのブースでは、《蒼き雷霆(アームドブルー)ガンヴォルト》シリーズのリズムゲーム『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』、《ラブライブ!サンシャイン!!》の公式スピンオフ作品《幻日のヨハネ》の世界を舞台にした探索型2Dアクションゲーム『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』、さらには、完全新規タイトル『九魂の久遠』の合計3タイトルを試遊体験できる。試遊すると、それぞれのタイトルの試遊者特典グッズをプレゼント。

また、直販サイト「インティ・ダイレクト」臨時出張所を併設して、新発売のファンディスクの先行販売、人気タイトルのグッズなどを販売するので、立ち寄ってみてはいかがだろうか。

デジゲー博2023情報

【日時】2023年11月12日 11時~16時

【会場】秋葉原UDX2階 アキバ・スクエア + 4階 UDXギャラリー

【ブース番号】Z-5、Z-6(4階 UDXギャラリー)

プレイアブル出展内容

■『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』のプレイアブル出展内容

展示される体験版は15曲から2曲がセレクトできる体験バージョン。遊んだ人には、歌姫がデザインされた直系56mmの大判缶バッチ(全3種)のうち1個をプレゼント。

<試遊楽曲>

「蒼の彼方」

「輪廻(リインカネーション)」

「藍の運命」

「彼の記憶(メモリア)」

「理壊者(リベレイター)」

「幻想巡夜(エルゴスム)」

モルフォの新曲

「大祓(イグナイター)」

「白銀の約束(プロトコル)」

「命題:>(コマンドプロンプト)」

「鎮花祭(エグゾシス)」

「気高き暁光(シャムス)」

「炎昼さる瞳」

「星天の讃歌(アーチ)」

「境界なき神話(エピソード) 」

■『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』のプレイアブル出展内容

製品版とほぼ同じ内容でゲームの開始から最初のボス戦までを楽しめるステージ1「海底神殿」と、これまでの体験会に参加した人向けに、より深いステージ探索を楽しめるステージ2「洞窟」から選べるようになっている。

また、遊んだ人にポストカード(全2種)のうち1個をプレゼント。

■『九魂の久遠』のプレイアブル出展内容

展示される体験版は、15分間のプレイ時間で、ネコの「クオン」を操作し、「アニマリヴァイヴ」システムで拡張されるアクションを駆使してステージを攻略し、最後に待ち受けるボス「ナヴィエ」と戦える特別バージョン。

独特の「きりえタッチ」の情緒あふれるストーリーデモは、今回新たにボイスつきで楽しめるなど、本作の特徴的な要素や雰囲気がより一層味わえる体験版となっている。

遊んだ人には、直径56mmの特製缶バッジ2種の中から希望の1種をプレゼント。

新譜CD「蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環 燦爛たる黄金」を先行販売

Nintendo Switch/Play Station 5|4/Xbox One/Xbox Sereis X|S/PC(Steam)用ソフト『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト鎖環(ギブス)』のファンディスク、「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト鎖環 燦爛たる黄金律(スペクトルシアター)」をデジゲー博2023にて先行販売することが決定。

2023年11月30日に全国発売が決定した『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト 鎖環(ギブス)』初のファンディスクは、ZEDΩ.(ジエド)率いるATEMSナイツの黎明と現在を描くボイスドラマ「燦爛たる黄金律(スペクトルシアター)」、そして《電子の踊精(サイバージーン)》ルクシアの歌曲4曲をフルコーラスで収録した新譜CDとなる。

付属の16Pフルカラーブックレットには、ZEDΩ.(ジエド)とレイラの出会いを綴る書き下ろし短編「Caput Draconis」、歌曲のアレンジを担当したCoremochaのインタビューなどを収載。ATEMSファン、ルクシアファン待望のファンディスクをお楽しみに!

【製品情報】

タイトル:蒼き雷霆ガンヴォルト鎖環 燦爛たる黄金律 (スペクトルシアター)

アーティスト:III、Coremocha

発売元:インティ・クリエイツ

レーベル:インティ・クリエイツ

発売日:2023年11月30日

価格:3300円

キャスト:

堀江瞬さん:(ZEDΩ.(ジエド))

大西沙織さん:システィナ

照井春佳さん:グラツィエ

石上静香さん:サーペンタイン

上坂すみれさん:プラド

佐々木李子さん:レイラ、ルクシア

【トラックリスト】

1 憧れた暮らし(ハローワールド)

2 気高き暁光(シャムス)

3 忠義を誓う者(スタンドナイト)

4 炎昼さる瞳

5 渇愛の撃鉄(ラブイグニッション)

6 星天の讃歌(アーチ)

7 悲傷の狂刃(ミスティエッジ)

8 境界なき神話(エピソード)

9 来たる飛翔(フライトレイテンシー)

なお、直販サイト“インティ・ダイレクト”では、2023年11月3日12時より先行予約を受付中。こちらも要チェックだ。

http://www.inti-direct.com/shopdetail/000000000115

【ゲーム情報】

タイトル:幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-

(ゲンジツのヨハネ ブレイズ イン ザ ディープブルー)

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

発売日:2023年11月16日予定

価格:

パッケージ通常版:6380円

パッケージ限定版:1万4080円

ダウンロード版:5280円

CERO:A(全年齢対象)

©PROJECT YOHANE

©INTI CREATES CO., LTD.

©HAPPINET

タイトル:GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(ガンヴォルト レコーズ サイクロニクル)

ジャンル:リズムゲーム

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One、Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。

発売日:2024年2月15日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:1980円

CERO:審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.

タイトル:九魂の久遠(くこんのくおん)

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

配信日:未定

価格:未定

© INTI CREATES CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

タイトル:蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 4のみ発売。

発売日:

Switch:発売中(2022年7月28日)

Xbox One/XSX|S:配信中(2022年8月2日)

PS4/PS5:発売中(2022年12月15日)

PC(Steam):配信中(2022年10月13日)

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:3980円

プレイ人数:1人

CERO:B(12才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2022 ALL RIGHTS RESERVED.