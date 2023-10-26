このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第1222回

本体上部にタッチスクリーンセンサー

アップル、タッチスクリーン搭載の「HomePod」開発か

2023年10月26日 17時00分更新

文● 篠原修司

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

Apple HomePod

　アップルは本体上部に液晶ディスプレーを搭載した新型HomePodを開発している可能性があるという。アップル製品コレクターのKosutami氏がX（旧Twitter）に10月21日に公開した写真から明らかになった。

　同氏が公開した写真は未発表のHomePodの部品を撮影したものとみられており、画面上部に液晶ディスプレーらしきパネルがあることを確認できる。

　パネルの大きさは現行のタッチコントロールよりも大きく、Kosutami氏は「エイプリルフールのジョークだと思っていたタッチスクリーン搭載HomePodが本当に開発されていた」と驚きをポストしている。

 

■関連サイト

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Apple Store オススメ製品

ASCII.jp RSS2.0 配信中

アスキーストア's 人気ランキング ベスト5