アップル、タッチスクリーン搭載の「HomePod」開発か

アップルは本体上部に液晶ディスプレーを搭載した新型HomePodを開発している可能性があるという。アップル製品コレクターのKosutami氏がX(旧Twitter)に10月21日に公開した写真から明らかになった。

同氏が公開した写真は未発表のHomePodの部品を撮影したものとみられており、画面上部に液晶ディスプレーらしきパネルがあることを確認できる。

パネルの大きさは現行のタッチコントロールよりも大きく、Kosutami氏は「エイプリルフールのジョークだと思っていたタッチスクリーン搭載HomePodが本当に開発されていた」と驚きをポストしている。

iFuck thought  had never made a HP with touchScreen before, but it is happened, it used to be my AprilFool's joke🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/FUvS4HcYj7