篠原修司のアップルうわさ情報局 第1222回
本体上部にタッチスクリーンセンサー
アップル、タッチスクリーン搭載の「HomePod」開発か
2023年10月26日 17時00分更新
アップルは本体上部に液晶ディスプレーを搭載した新型HomePodを開発している可能性があるという。アップル製品コレクターのKosutami氏がX（旧Twitter）に10月21日に公開した写真から明らかになった。
同氏が公開した写真は未発表のHomePodの部品を撮影したものとみられており、画面上部に液晶ディスプレーらしきパネルがあることを確認できる。
パネルの大きさは現行のタッチコントロールよりも大きく、Kosutami氏は「エイプリルフールのジョークだと思っていたタッチスクリーン搭載HomePodが本当に開発されていた」と驚きをポストしている。
iFuck thought had never made a HP with touchScreen before, but it is happened, it used to be my AprilFool's joke🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/FUvS4HcYj7— Kosutami (@KosutamiSan) October 21, 2023
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