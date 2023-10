Paradox Interactiveは10月25日、Steam にて、Colossal Orderと共同で開発した究極の都市開発ゲーム『Cities: Skylines II』をリリースした。

本作では、プレイヤーがクリエイター、シティ・プランナー、建築家の役割を果たしながら、小さな町を理想的な大都市に成長させる過程を楽しめる。

Steamでは通常版が6990円、Ultimate Editionが1万1990円で購入可能。Ultimate Editionには、DLCが含まれるパッケージで、サンフランシスコセット、アセットパック、コンテンツクリエイターパック(2種)、ラジオ(3種)、ゲーム進行に合わせて解放される追加コンテンツも含まれる。

『Cities: Skylines II』の特徴

『Cities: Skylines II』は、前作をさらに超える、壮大で緻密な都市開発ゲーム。マップは前作の5倍に拡張され、使い勝手の向上した道路ツールや都市エリアを分割するゾーニング機能、充実したインフラと経済システムがプレイヤーの都市設計に対するクリエイティビティーを刺激する。

プレイヤーの決定が都市の発展に深く影響を及ぼすゲームで、都市の経済や環境に対して、プレイヤーの行動がリアルタイムで反映され、その結果、都市が変化していく。本作では多様なツールが提供されており、これらのツールを使って都市が直面するさまざまな課題を解決し、市民の生活の質を向上させることが可能だ。

市民はそれぞれが個別の生活サイクルを持っており、仕事、住居、家族などの要素をリアルに表現。加えて、交通AIが向上しており、気候変動に基づいた気象パターンも取り入れられている。これにより、都市の表現がさらにリアルで活気に満ちたものとなっており、これらの要素が、プレイヤーにより高度で現実的な都市開発を体感させる。

『Cities: Skylines II』の最新情報は、公式サイトや公式SNSにて随時発信中。この機会に登録&フォローをしてはいかがだろうか。

なお、本作品は要求されるPCスペックが高め。処理が重い場合はグラフィック周りの設定を変更しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:Cities: Skylines II(シティーズ:スカイライン II)

ジャンル:都市開発シミュレーション

発売日:10月25日

OS:Windows

Steam:https://store.steampowered.com/app/949230/Cities_Skylines_II/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/CitiesSkylines

公式Instagram:https://www.instagram.com/citiesskylines/

公式 Discord:https://discord.com/invite/ruvJWRh

対応言語:日本語のほか、全12ヵ国語に対応(日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、韓国語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字))

