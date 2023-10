インティ・クリエイツは10月10日、Steamで開催中の「Steam NEXT フェス」にて、探索型2Dアクションゲーム『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の体験版を配信中。Steam体験版の配信期間は、2023年10月17日2時までとなる。

本体験版では、序盤に訪れるエリア「海底神殿」「洞窟」「遺跡」を、製品版ほぼそのままの内容で探索できる。装備品を自由に“創造”し、遺跡の奧に待ち受けるボスモンスター討伐を目指そう。

モンスターが落とす「楽譜」を使用すれば、ヨハネが歌う挿入歌「Deep Blue」を聴くことが可能。体験版の配信は一週間限定となっているので、この機会にぜひ遊んでみてはいかがだろうか。

※本体験版は一部マップ内容を体験版用に調整しているため、製品版にセーブデータを引き継ぐことはできません。ご了承ください。

▼体験版配信ページ

URL:https://store.steampowered.com/app/2404370/

【ゲーム情報】

タイトル:幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-

(ゲンジツのヨハネ ブレイズ イン ザ ディープブルー)

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

発売日:2023年11月16日予定

価格:

パッケージ通常版:6380円

パッケージ限定版:1万4080円

ダウンロード版:5280円

CERO:A(全年齢対象)

©PROJECT YOHANE

©INTI CREATES CO., LTD.

©HAPPINET

※ゲーム画像は開発中のものです。