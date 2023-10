Galaxy Z Fold5で書き心地の良いペンを使って手書きしたい！

Galaxy Z Fold5で使えるS Penだが

せっかくなら好みのペンを使いたい

開けば小型タブレット、閉じればスリムなスマートフォンになるサムスンの「Galaxy Z Fold5」は開いたメイン画面で手書きできるスタイラス「S Pen」が使用できます。S Penは本体に収納できず、ケースに装着して持ち運びできる「Galaxy Z Fold5 Slim S Pen Case」が販売されています。

付属のS Penで手書きも自在ですが、ペンの太さがやや細いと感じてしまいます。このS Penの大きさはGalaxy S23 Ultraや、昔のGalaxy Noteシリーズのものとほぼ同じなのですが、Galaxy Z Fold4やGalaxy Z Fold3 5G用に販売されていたS Penよりも細いのです。

とはいえ、この太いS PenはそのままではGalaxy Z Fold5と一緒に持ち運べません。そこでGalaxy Z Fold5用の「Galaxy Z Fold5 Standing Case with Strap」を購入しました。このケースはスタンドと落下防止ストラップ部分がアタッチメントによる交換式で、好きな方を装着して使えます。

そして太いS Penですが、Galaxy Z Fold4時代に使っていた「Galaxy Z Fold4 Standing Cover with S Pen」を使うことにします。写真ではパッケージがブラック、実製品がグレイグリーンですが、何度かなくして2つの色を買っており、グレイグリーンの箱を紛失してしまいました。

互換性のあるアタッチメントを付けるのも可

この2つのカバー、アタッチメント部分は互換性があります。なのでGalaxy Z Fold4用カバーのアタッチメントを、Galaxy Z Fold5用カバーに取り付けられるわけです。

Galaxy Z Fold5 Standing Case with Strapのカバーに、Galaxy Z Fold4 Standing Cover with S PenのS Penホルダー部分を装着。ぴたりとはまります。なお、Galaxy Z Fold4 Standing Cover with S Penはブラックにしておけば背面の色の差はあまりないので、見た目もよりしっくりくるでしょう。

Galaxy Z Fold5に太いS Penで手書きしてみましたが、こちらのほうが握り心地、書き心地はやはりいいですね。

またGalaxy Z Fold4のこのカバー用のアタッチメントも韓国などでは販売されていました。手持ちのカードフォルダーを装着してみましたが、もちろんそのまま使えます。

スリムなカバーにS Penを装着するのもいいのですが、好みに合わせてアタッチメントを交換できるというのもなかなか面白いもの。サムスンには引き続き、交換式アタッチメントをいろいろと出してほしいと思います。