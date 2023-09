セガは9月15日より、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「Steam SEGA Wonderland Sale」を開催中。開催期間は、2023年9月22日2時まで。

今回のセールでは、超音速アクションで広大な島を自由に駆け回る『ソニックフロンティア』が50%割引にて登場。ほかにも『龍が如く 維新! 極』や『初音ミク Project DIVA MEGA39’s+』、アトラスの『世界樹の迷宮I・II・III HD REMASTER』といった人気タイトルがラインアップしている。

「Steam SEGA Wonderland Sale」

https://store.steampowered.com/sale/SegaWonderlandSale

タイトルピックアップ!

ソニックフロンティア

通常価格:6589円 ⇒ セール価格:3294円(50%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1237320/?snr=1_614_615_segawonderlandsale_100703

©SEGA

龍が如く 維新! 極

通常価格:7689円 ⇒ セール価格:4997円(35%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1805480/_/

©SEGA

初音ミク Project DIVA MEGA39’s+

通常価格:4290円 ⇒ セール価格:2145円(50%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1761390/_Project_DIVA_MEGA39s/

© SEGA / © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

ぷよぷよ テトリス 2

通常価格:3850円 ⇒ セール価格:962円(75%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1259790/_/

Tetris ® & © 1985~2023 and Tetris trade dress are owned by Tetris Holding.

ペルソナ4 ザ・ゴールデン

通常価格:1980円 ⇒ セール価格:1386円(30%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1113000/4/

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

世界樹の迷宮I・II・III HD REMASTER

通常価格:1万3401円 ⇒ セール価格:5661円(58%オフ)

https://store.steampowered.com/bundle/29538/_HD_REMASTER/

©ATLUS. ©SEGA. All rights reserved.