PLAIONは9月7日、協力型強盗FPS『PAYDAY 3』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam／Epic Games Store）］のリリース日を延期したと発表。本作の発売日は2023年9月22日、価格は通常版のパッケージ／ダウンロード版が6160円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。
■『PAYDAY 3』発売日時
変更前：2023年9月21日
↓
変更後：2023年9月22日
■メーカーメッセージ
2023年9月21日発売予定とご案内申し上げておりました『PAYDAY 3』につきまして、サーバー解禁が全世界共通設定により、日本時間ではサーバー接続開始時間が9月22日0時となりました。前述の条件のため発売を2023年9月22日に延期致します。
本作のプレイを楽しみにお待ちいただいている皆さまには、多大なるご迷惑、ご不便をおかけしておりますこと、重ねてお詫び申し上げます。
皆さまにご満足いただけるサービスをお届けできるよう、スタッフ一同、全力で努めてまいります。発売まで今しばらくお待ちいただけますよう、お願い申し上げます。
【ゲーム情報】
タイトル：PAYDAY 3
ジャンル：協力型強盗FPS
販売：PLAION／Deep Silver／Starbreeze
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam／Epic Games Store）
※PC Game Pass／Xbox Game Pass対応。
※パッケージ版はPlayStation 5のみ。
発売日：2023年9月22日
価格：
通常版：6160円（パッケージ版／ダウンロード版）
コレクターズ・エディション：1万9800円（パッケージ版）
Silver Edition：9680円（ダウンロード版）
Gold Edition：1万2999円（ダウンロード版）
CERO：Z（18才以上対象）
© 2023 STARBREEZE. Developed by STARBREEZE. Published by DEEP SILVER, a division of PLAION GmbH, Embracer Platz 1, 6604 Höfen, Austria. PLAION is a registered trademark. Payday is a registered trademark of STARBREEZE. PAYDAY 3 uses the Unreal® Engine. Unreal® is a registered trademark or trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2023, Epic Games, Inc. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.
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