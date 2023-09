PLAIONは9月7日、協力型強盗FPS『PAYDAY 3』[PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Windows/Steam/Epic Games Store)]のリリース日を延期したと発表。本作の発売日は2023年9月22日、価格は通常版のパッケージ/ダウンロード版が6160円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

■『PAYDAY 3』発売日時

変更前:2023年9月21日

↓

変更後:2023年9月22日

■メーカーメッセージ 2023年9月21日発売予定とご案内申し上げておりました『PAYDAY 3』につきまして、サーバー解禁が全世界共通設定により、日本時間ではサーバー接続開始時間が9月22日0時となりました。前述の条件のため発売を2023年9月22日に延期致します。

本作のプレイを楽しみにお待ちいただいている皆さまには、多大なるご迷惑、ご不便をおかけしておりますこと、重ねてお詫び申し上げます。

皆さまにご満足いただけるサービスをお届けできるよう、スタッフ一同、全力で努めてまいります。発売まで今しばらくお待ちいただけますよう、お願い申し上げます。

【ゲーム情報】

タイトル:PAYDAY 3

ジャンル:協力型強盗FPS

販売:PLAION/Deep Silver/Starbreeze

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Windows/Steam/Epic Games Store)

※PC Game Pass/Xbox Game Pass対応。

※パッケージ版はPlayStation 5のみ。

発売日:2023年9月22日

価格:

通常版:6160円(パッケージ版/ダウンロード版)

コレクターズ・エディション:1万9800円(パッケージ版)

Silver Edition:9680円(ダウンロード版)

Gold Edition:1万2999円(ダウンロード版)

CERO:Z(18才以上対象)

© 2023 STARBREEZE. Developed by STARBREEZE. Published by DEEP SILVER, a division of PLAION GmbH, Embracer Platz 1, 6604 Höfen, Austria. PLAION is a registered trademark. Payday is a registered trademark of STARBREEZE. PAYDAY 3 uses the Unreal® Engine. Unreal® is a registered trademark or trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2023, Epic Games, Inc. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.