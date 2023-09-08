PLAIONは9月7日、協力型強盗FPS『PAYDAY 3』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam／Epic Games Store）］のリリース日を延期したと発表。本作の発売日は2023年9月22日、価格は通常版のパッケージ／ダウンロード版が6160円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

変更前：2023年9月21日

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変更後：2023年9月22日

■メーカーメッセージ

2023年9月21日発売予定とご案内申し上げておりました『PAYDAY 3』につきまして、サーバー解禁が全世界共通設定により、日本時間ではサーバー接続開始時間が9月22日0時となりました。前述の条件のため発売を2023年9月22日に延期致します。

本作のプレイを楽しみにお待ちいただいている皆さまには、多大なるご迷惑、ご不便をおかけしておりますこと、重ねてお詫び申し上げます。

皆さまにご満足いただけるサービスをお届けできるよう、スタッフ一同、全力で努めてまいります。発売まで今しばらくお待ちいただけますよう、お願い申し上げます。