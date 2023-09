PLAIONは9月6日、Deep SilverとStarbreeze制作の協力型強盗FPS「PAYDAY」シリーズの最新作『PAYDAY 3』のオープンベータテストを、PC(Steam)とXbox Series X|Sで開催すると発表。開催日は、2023年9月8日の深夜から9月11日 までとなる。

本作の対応プラットフォームは、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Windows/Steam/Epic Games Store)。発売日は2023年9月22日、価格は通常版のパッケージ/ダウンロード版が6160円だ。ほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報をチェックしてほしい。

『PAYDAY 3』 オーペンベータテスト詳細

・ 4人のオリジナルキャラクター「ダラス」「ホクストン」「チェインズ」「ウルフ」。PAYDAYシリーズを悪名高いものにした象徴的なピエロの仮面のキャラクターたち。彼らを、それぞれユニークなスキルセットでプレイ可能。

・ ミッションは、小さな銀行の金庫で散らばった現金を奪う古典的な強盗となる。現金が突然消失するステルス犯罪を行なうか、ニューヨークの市街のド真ん中で轟音を立てた正面からの強盗を行なうかは、プレイヤーの選択次第だ。

・ すべての難易度がプレイ可能。レベルキャップは、インファミーレベル22、武器レベル 8。

PAYDAY 3クローズドベータへの参加申し込みは、以下から可能。

※ミッション内容などはクローズドベータテストと同じものになる。

※Steamからの応募に関しては、すべての希望者、Xboxに関しては抽選での参加になります。

・PAYDAY ニュースアップデート:

https://www.paydaythegame.com/news/category/payday3/

・Steamストアページ:

https://store.steampowered.com/app/1272080/PAYDAY_3/

・Xbox Insider Hub:

https://apps.microsoft.com/store/detail/xbox-insider-hub/9PLDPG46G47Z

【ゲーム情報】

タイトル:PAYDAY 3

ジャンル:協力型強盗FPS

販売:PLAION/Deep Silver/Starbreeze

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Windows/Steam/Epic Games Store)

※PC Game Pass/Xbox Game Pass対応。

※パッケージ版はPlayStation 5のみ。

発売日:2023年9月22日

価格:

通常版:6160円(パッケージ版/ダウンロード版)

コレクターズ・エディション:1万9800円(パッケージ版)

Silver Edition:9680円(ダウンロード版)

Gold Edition:1万2999円(ダウンロード版)

CERO:Z(18才以上対象)

© 2023 STARBREEZE. Developed by STARBREEZE. Published by DEEP SILVER, a division of PLAION GmbH, Embracer Platz 1, 6604 Höfen, Austria. PLAION is a registered trademark. Payday is a registered trademark of STARBREEZE. PAYDAY 3 uses the Unreal® Engine. Unreal® is a registered trademark or trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2023, Epic Games, Inc. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.