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ゲーム  >  ニュース  >  『PAYDAY 3』のオープンベータテストがSteamとXSX|Sで9月8日から開催！

期間は2023年9月8日の深夜から9月11日

『PAYDAY 3』のオープンベータテストがSteamとXSX|Sで9月8日から開催！

2023年09月06日 16時45分更新

文● ASCII

　PLAIONは9月6日、Deep SilverとStarbreeze制作の協力型強盗FPS「PAYDAY」シリーズの最新作『PAYDAY 3』のオープンベータテストを、PC（Steam）とXbox Series X|Sで開催すると発表。開催日は、2023年9月8日の深夜から9月11日 までとなる。

　本作の対応プラットフォームは、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam／Epic Games Store）。発売日は2023年9月22日、価格は通常版のパッケージ／ダウンロード版が6160円だ。ほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報をチェックしてほしい。

『PAYDAY 3』 オーペンベータテスト詳細

・ 4人のオリジナルキャラクター「ダラス」「ホクストン」「チェインズ」「ウルフ」。PAYDAYシリーズを悪名高いものにした象徴的なピエロの仮面のキャラクターたち。彼らを、それぞれユニークなスキルセットでプレイ可能。

・ ミッションは、小さな銀行の金庫で散らばった現金を奪う古典的な強盗となる。現金が突然消失するステルス犯罪を行なうか、ニューヨークの市街のド真ん中で轟音を立てた正面からの強盗を行なうかは、プレイヤーの選択次第だ。

・ すべての難易度がプレイ可能。レベルキャップは、インファミーレベル22、武器レベル 8。

 

　PAYDAY 3クローズドベータへの参加申し込みは、以下から可能。

※ミッション内容などはクローズドベータテストと同じものになる。
※Steamからの応募に関しては、すべての希望者、Xboxに関しては抽選での参加になります。

PAYDAY ニュースアップデート
https://www.paydaythegame.com/news/category/payday3/
Steamストアページ
https://store.steampowered.com/app/1272080/PAYDAY_3/
Xbox Insider Hub
https://apps.microsoft.com/store/detail/xbox-insider-hub/9PLDPG46G47Z

【ゲーム情報】

タイトル：PAYDAY 3
ジャンル：協力型強盗FPS
販売：PLAION／Deep Silver／Starbreeze
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam／Epic Games Store）
※PC Game Pass／Xbox Game Pass対応。
※パッケージ版はPlayStation 5のみ。
発売日：2023年9月22日
価格：
　通常版：6160円（パッケージ版／ダウンロード版）
　コレクターズ・エディション：1万9800円（パッケージ版）
　Silver Edition：9680円（ダウンロード版）
　Gold Edition：1万2999円（ダウンロード版）
CERO：Z（18才以上対象）

© 2023 STARBREEZE. Developed by STARBREEZE. Published by DEEP SILVER, a division of PLAION GmbH, Embracer Platz 1, 6604 Höfen, Austria. PLAION is a registered trademark. Payday is a registered trademark of STARBREEZE. PAYDAY 3 uses the Unreal® Engine. Unreal® is a registered trademark or trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2023, Epic Games, Inc. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

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