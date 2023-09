Game Source Entertainmentは9月5日、『ウィッチャー3』のプロデューサーが率いるポーランドのクリエイティブなゲーム開発チームCovenant.devが開発した、ダークファンタジーストラテジーゲーム『Gord』のPlayStation 5日本語パッケージ版について、ゲームモード、バトルシステム、正気度システムの情報を公開した。本作の発売日は2023年10月5日予定、価格は5478円となる。

日本語版《Gord》トレーラー「Revenge of the Whisper」

https://youtu.be/PNduqHVGcPo

■2つのゲームモードで、さまざまなレベルのチャレンジが可能!

『Gord』には、ストーリー重視のキャンペーンモードと、カスタムシナリオモードの2つのゲームモードがある。

ストーリー重視のキャンペーンモードのプレイ時間は、プレイヤーのスキルやプレイスタイル、サイドクエストの数にもよるが、10~20時間程度となっている。

カスタムシナリオモードでは、プレイヤーはメインミッションを選択し、レベル、スタート時のリソース、遭遇する敵の種類や襲撃の激しさ、天候条件など、さまざまな設定をすることで、自分好みの難易度でプレイ可能だ。

各シナリオの完了時間は30分から3時間程度で、プレイヤーはメインミッションを達成した後もプレイを続けられる。

■シンプルで豊富なバトルシステム

建築、探検、クエスト、コミュニティの管理など、プレイヤーはすでにやることがたくさんあるだろう。しかし、『Gord』では、プレイヤーが世界を探索し、侵略者からコミュニティを守り、ゲームの遊び方のバリエーションを増やすために、バトルも用意されている。

本作では、プレイヤーのコミュニティに属するすべてのメンバーが戦闘能力を持ち、自分の身を守る能力を所持する。このゲームの主な戦闘ユニットは、槍兵(防御力が高い)、斧兵(ダメージが高い)、弓兵(射程距離が長い)で構成される。各キャラクターや敵は、単体を対象とした「スラスト」や複数を対象とした「スイング」など、異なる効果を持つ2種類の攻撃手段を備えている。

また、敵はそれぞれ特殊攻撃やアビリティ、バフを持つ。ゲーム後半になると、プレイヤーは冷却時間制限のある呪文で武器庫を拡張できる。

■コミュニティ管理の鍵となる正気度システム

プレイヤーが支配する部族の精神的な健康は、肉体的な健康と同じくらい重要だ。戦闘後に出血がなくても、戦闘によって被った精神的なダメージが大きすぎる場合、村人が逃走する可能性がある。『Gord』では、村人の感情状態を反映するために「正気度システム」が使用されている。

プレイヤーは村人たちの生存を確保するために、これを適切に管理する必要がある。例えば、光源のない場所を長時間移動したり、家族の死を経験したりすると、彼らの精神状態に大きな悪影響をおよぼすことがあるのだ。このような場合、蜂蜜酒製造所を訪れたり、特別な薬草を塗ったり、松明のあたたかい光を浴びたりすることで、癒せる。

【ゲーム情報】

タイトル:Gord

ジャンル:ダークファンタジーストラテジー

販売:Game Source Entertainment

開発:Covenant.dev

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年10月5日

価格:5478円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

