Game Source Entertainmentは7月18日、ポーランドのCovenant.devが開発したダークファンタジーストラテジーゲーム『Gord』の日本語パッケージ版をPlayStation 5で発売予定だと発表。本作の発売日は2023年10月5日、価格は5478円だ。

以下では、ミステリアスでゾっとするようなコンテンツを発見できる本作の特徴を紹介するのでチェックしてほしい。

サバイバル要素のあるユニークなシティビルド

「暁の部族」を率いて禁断の地の奥深くへと冒険しよう。クエストをクリアすることで、それぞれの個性が形成され、健康状態に影響を与え、コミュニティの命運が決まっていく。スラヴ神話にインスパイアされたダークファンタジーの世界で、民衆の生き残りをかけて冒険しよう。

柵を築き、建造物を整備し、Gord(ゴルド)を小さな集落から強大な要塞へと成長させよう。しかし、集落の成長はそう簡単にはいかない。侵攻してくる部族、恐ろしいモンスター、周囲の森に潜む謎の力によって民衆は常に危険にさらされている。

あらゆる難題に挑み、未知なる悪の根源を打ち破れ!

『Gord』のクエストでは、災害を未然に防ぐため、あるいは臣下の個人的な問題に対処するため、集落の外へ出てさまざまなミッションに挑戦できる。

また、サイドクエストやランダムエンカウントでは、伝説のクリーチャーを狩ったり、古代の秘密を探ったり、厄介な悪霊を退治したりすることに。予期せぬ事態に立ち向かう準備を整えよう。

自分好みのシナリオをカスタマイズしよう!

豊富なシナリオオプションから冒険の舞台を設定して、勝利を目指そう。簡単なものから難易度の高いものまで、自由自在に設定が可能だ。

主要目的はもちろん、レベル、レイドの強度、プレイする環境、敵の種類、スタート時のリソース、天候条件など、さまざまな設定をすることができる。もちろん、恐怖の存在もお忘れなく。

強い影響力を持つ正気度システム

『Gord』では、健康な民衆の存在が生き残りのカギを握っている。病気や飢え、親族の死など、あらゆることが、彼らの「正気度」に多大な影響を与える。

正気度が著しく低下すると、民衆は衰弱し、あなたの支配下から逃げ出したりするため、しっかりと見守ろう。

強力な呪文を唱えよ

神々に祈りを捧げれば、彼らの呪術的な能力を利用できるようになるかもしれない。

呪文には攻撃的なものもあれば、防御的なものもあるが、いずれも戦況を有利にするために役立つものばかり。敵の視界から姿を隠したり、脅威となる獣を操ったり、敵対する者すべてに邪悪な怒りを解き放ったりすることができる。

「クロニクル」を集めて世界の謎を解き明かそう

スラヴ神話とダークファンタジーを融合させた『Gord』の世界の歴史は、「The Chronicle」(クロニクル)という書物に記されている。「クロニクル」の破れたページがゲーム内のいたるところに散らばっており、プレイヤーの好奇心を刺激して、ゲームの世界をより深く探索することができる。

できるだけ多くの断片を集めることで、神々の起源や古代の派閥、神秘的なウィスパラーについて知ることが可能だ。

▼予約はこちら

https://bit.ly/3prTK9X

【ゲーム情報】

タイトル:Gord

ジャンル:ダークファンタジーストラテジー

販売:Game Source Entertainment

開発:Covenant.dev

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年10月5日

価格:5478円(パッケージ版)

CERO:Z(18才以上対象)

© Gord published under licence by Team17 Digital Limited. Team17 is a trademark or registered trademark of Team17 Digital Limited. GORD is a registered trademark of Covenant.dev S.A. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. Published by Fireshine Games. "Fireshine Games" is a trademark of Sold Out Sales & Marketing Limited. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.