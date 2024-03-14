iPhone／mac版の『バイオハザード RE:4』もお買い得！
「CAPCOM PUBLISHER SALE」でPS StoreとApp Storeにラインアップを追加！
カプコンは3月14日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM PUBLISHER SALE」について、PlayStation StoreとApp Storeに新たなラインアップを追加してアップデートを実施。開催期間はストアやタイトルによって異なるので、下記を確認してほしい。
PlayStation Storeでは、本日より『バイオハザード RE:4』 本編と追加コンテンツ、「戦国BASARA」シリーズなどが新たにラインアップ。また、App Storeでは『バイオハザード RE:4』『バイオハザード ヴィレッジ』がお買い得価格で登場している。
より詳しい内容は「CAPCOM PUBLISHER SALE」特設ページを確認してほしい。
セール名称：CAPCOM PUBLISHER SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale16-yo4yk/ja-jp/
※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
PlayStation Store
▼セール期間：2024年3月21日23時59分まで
PS5／PS4『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【20％オフ!!】：3992円
▼セール期間：2024年3月27日23時59分まで
PS4『戦国BASARA4 皇』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【68％オフ!!】：974円
PS4『戦国BASARA4 皇 ANNIVERSARY SET』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
PS4『戦国BASARA4 真田幸村伝』（ゲーム本編）
通常価格：7119円
セール価格【86％オフ!!】：996円
App Store
▼セール期間：2024年4月2日23時59分まで
『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【49％オフ!!】：4000円
・iPhone／iPad／Mac
https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-4/id6459829184
『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1990円
・iPhone／iPad
https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village/id6450981229
・Mac
『バイオハザード ヴィレッジ for Mac』
https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village-for-mac/id1640626745
Steam Storeでは複数タイトルがセットになって
さらにお買い得なバンドルパックを販売中！
■新発売
Steam『ROCKMAN CYBER WORLD PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/38408/ROCKMAN_CYBER_WORLD_PACK/
バンドル価格：4488円
★収録内容★
『ロックマンX DiVE オフライン』
『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション vol.1』
『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション vol.2』
■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック
Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK』
販売期間：2024年3月22日1時59分まで
https://store.steampowered.com/bundle/39170/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_PACK/
バンドル価格：1936円
★収録内容★
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターライズ』
■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック
Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY COMPLETE PACK』
販売期間：2024年3月22日1時59分まで
https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_COMPLETE_PACK/
バンドル価格：5619円
★収録内容★
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターワールド：アイスボーン』
『モンスターハンターライズ』
『モンスターハンターライズ：サンブレイク』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。
※期間限定バンドル製品は終了日以降も販売する可能性がございます。
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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