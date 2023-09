Nianticは9月14日、カプコンからライセンスを受けて提供する、現実世界で狩猟体験を楽しめるiOS/Android向けアプリ『Monster Hunter Now』(モンスターハンターNow)の正式サービスを開始した。本作は基本無料(アイテム課金制)でプレイ可能。

新機能の紹介

①ARカメラ

現実世界でモンスターと遭遇する感覚をよりリアルに体験できるように、ARカメラ機能を搭載。迫力あるモンスターを現実世界に出現させ、モンスターを間近で観察したり、撮影したものをソーシャルメディアに簡単にポストできる。

②ソーシャル機能

手強いモンスターに遭遇し、一人では歯が立たない時、近くにいるハンターと力を合わせて立ち向かえる。

グループハント機能を使うと、その場にいるほかのハンターと自動的にマッチングしてハンティングを行なえるが、友だちと一緒に楽しみやすくするよう、「フレンドシステム」と「パーティーシステム」の2つのソーシャル機能も搭載している。

・フレンドシステム:ハンターのQRコードまたはフレンドコードを入力することでその人とフレンドになれる。また、招待コードを使ってまだプレイしていない人を招待することも可能。招待が成立すると一緒に遊べるだけではなく、回復薬やペインドボールなどの報酬も双方が獲得できるのでお得だ。

・パーティーシステム:通常のグループハントでは近くにいるハンターなら誰でもマッチングできるが、パーティーシステムを使用することで固定のメンバーでパーティーを組んで狩りに出かけられる。パーティー参加中の狩猟は常にパーティーメンバーでのグループハントとなり、それぞれが見つけたモンスターの狩猟を一緒に行なえる。

③マイセット機能

『Monster Hunter Now』は従来のモンスターハンターシリーズ同様、狩猟するモンスターによって、ハンターの装備を変更することでよりハンティングしやすくなる。

正式サービスでは、クローズドβ版のテストなどで多くのハンターからリクエストがあった「マイセット機能」も搭載。武器と防具をマイセットに登録しておくことで、ハンティング前の装備の切り替えがより簡単になる。

カプコン「モンスターハンター」シリーズプロデューサー 辻本良三氏 コメント

「いよいよ世界中の皆さまに『Monster Hunter Now』をお届けできる日がやってまいりました。『モンハンNow』は、誰もがお持ちのスマートフォンで、タップ&フリックだけのシンプルかつ奥深いハンティングアクションやリアルでの仲間とのマルチプレイを日常の中で気軽に楽しめる、今までにない「モンスターハンター」に仕上がっています。

これまでモンハンを楽しんでいただいていた方にも、初めてモンハンに触れていただく方にも、わくわくに満ちた新たな体験をお届けできると思いますので、ぜひ『モンハンNow』でリアルワールドでの狩りに出かけてみてください!」

Niantic, Inc. チーフプロダクトオフィサー 河合敬一氏 コメント

「『Monster Hunter Now』は、Nianticの企業理念である「技術を利用して、人々がみんなと一緒に世界を探索するきっかけを作りたい」という考えと、「モンスターハンター」シリーズの持つエキサイティングなハンティング体験や「ほかのプレイヤーと協力して強大なモンスターに挑む」というユニーク性を組み合わせたアプリです。

スマートフォンで楽しむアプリですので、おひとりでも、家族やお友だちと一緒でも、そしてその場にいるほかのハンターたちとも、現実世界でモンスターのハンティングを簡単に体験いただけるようにしました。」

キャンペーンもスタート

2023年9月11日よりキャンペーンも始まっている。Yaffleさんと4s4kiさんによるTRFの1994年の大ヒット曲「survival dAnce ~no no cry more~」のアレンジ楽曲に合わせ、TikTokやYouTubeなどのソーシャルメディアで大人気のKATYさん、伊澤彩織さん、なーすけさん、COCOAさん、フォーエイト48のメンバーなどの、総フォロワー数2000万を超えている11名が武器を手に渋谷の街でモンスターのハンティングを行なうエネルギッシュなキャンペーンは、TVCMとしても放送中だ。

・『モンスターハンターNow』CM | “survival dAnce” 篇 | Music by 4s4ki (Prod. by Yaffle)

https://www.youtube.com/watch?v=XqtlN07fb38

また、同キャンペーンは9月末まで渋谷の街中にも登場している。なお、2023年9月14日からはX(旧Twitter)でハッシュタグ「#モンハンNow」に「オトモ」の絵文字がつくほか、プレゼントキャンペーンも行なわれている。公式アカウント(@mh_now)を確認してみよう。

2023年8月末に公開された 『Monster Hunter Now』と世界的人気のロックバンド ONE OK ROCKのリアルとデジタルが融合した「Make It Out Alive」のミュージックビデオには、夜の渋谷の街にゲーム内にも登場するモンスターのディアブロスも登場しており、ジャケット写真もディアブロスが採用されている。

・ミュージックビデオ

https://youtu.be/CM4iVSsD524

『Monster Hunter Now』の主な特徴

『Monster Hunter Now』は、位置情報とARの技術を持つNianticが、カプコンの世界中で人気の高いシリーズ「モンスターハンター」を、現実世界で体験できるように開発・提供するスマートフォン向けアプリ。

プレイヤーはハンターとなり、現実の世界に登場する強大なモンスターを狩る冒険に出発する。スマートフォンで遊べるため、みんなと力を合わせるハンティング体験も気軽に楽しめる。

また、大きな公園などではモンスターの出現頻度が高くなっており、ハンターがより一緒に遊びやすいように設計しているという。

・現実世界に突如現れたモンスターたち!

現実世界を探索して素材を集め、「モンスターハンター」の世界から突如現れた「リオレウス」や「ディアブロス」などの強大なモンスターに立ち向かおう。

・凝縮されたモンスターハンター体験!

片手でもできる簡単操作ながら、モンスターハンターならではのアクション性とモンスターとの緊張感のある駆け引きは健在! 臨場感あふれるグラフィックで描かれる強大なモンスターたちを相手に、鍛えたハンティングスキルを示そう。

・ARカメラ機能!

ARカメラで、モンスターをリアルに撮影しよう!

・75秒で大型モンスターを狩猟せよ!

『モンスターハンターNow』での大型モンスターの狩猟は75秒。ハンターには限られた時間の中で的確な判断が求められる。熟練したハンターなら部位破壊も可能。今こそ、狩りまくれ!

・装備を生産、強化せよ!

身の周りに点在する採集ポイントから手に入る鉱石、骨、植物などの採集素材と、モンスターを狩猟することで得られるモンスター素材を組み合わせることで、新たな装備を生産、そして強化できる。装備によって異なる属性、スキルを組み合わせて、より強いモンスターに挑もう。マイセット機能で簡単に装備も切り替えられる。

・周りのハンターたちとグループハント!

一人では歯が立たないモンスターでも、仲間と一緒なら立ち向かえる!『モンスターハンターNow』では近くにいるハンターたちと最大4人までマルチプレイが可能。その場にいる人とも、もちろん友だちとパーティーを組んで狩りにいくことも。みんなで力を合わせて、一狩りいこうぜ!

・あなたを助けてくれる「ペイントボール」と「オトモアイルー」

「ペイントボール」を使うことで、外出先で出会ったモンスターをマーキングして、好きなときにモンスターを狩猟できる。また、ゲームをプレイしていない間も、ハンターの頼れるパートナーである「オトモアイルー」が素材を集めてくれたり、「オトモペイントボール」でモンスターをマーキングしてくれる。

【ゲーム情報】

タイトル:Monster Hunter Now

ジャンル:リアルワールドハンティングアクション

配信:Niantic

協力:カプコン

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年9月14日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

© 2023 Niantic. Characters / Artwork/ Music © CAPCOM CO., LTD.