ポケモンは8月8日、しゃべるおっさんピカチュウとともに事件解決を目指すシネマティックアドベンチャー『帰ってきた 名探偵ピカチュウ』(Nintendo Switch)の発売日を発表。2023年10月6日に発売する。

2023年8月9日よりゲーム取り扱い店舗、ネットショップにてパッケージ版の予約を順次開始(※)。価格はパッケージ版が6578円で、ダウンロード版が6500円となる。

※ダウンロード版の予約はすでに開始済み

最新プロモーションビデオも公式YouTubeチャンネルにて公開中なので、あわせてチェックしてほしい。

・『帰ってきた 名探偵ピカチュウ』オレたちにかかれば、どんな難事件もピカッと解決だ!篇

https://youtu.be/oyyU0lncD5U

父親の行方不明の真相と

“しゃべるおっさんピカチュウ”の秘密に迫る!

人間とポケモンが共生する街「ライムシティ」。

ライムシティで名の知れた「探偵コンビ」のティムとピカチュウは、街で起こるさまざまな事件に挑みながら、行方不明となっているティムの父親・ハリーを捜していた。

そんな最中に起こった「宝石盗難事件」。この事件をきっかけに、2人は大きな謎に迫っていくことになる。

なぜ、ハリーは姿を消したのか? なぜ、ライムシティでポケモンによる事件が起こっているのか? なぜ、ピカチュウはティムとだけ喋ることができるのか? そして、ティムとピカチュウは、ハリーを見つけることができるのか。

物語の結末は、キミの目で確かめよう!

ティム・ピカチュウとともに事件に挑め!

証言や証拠を集めて「推理ノート」を完成させよう!

次々に発生する事件を調査し解決していくことで、物語が進んでいく。事件解決のヒントとなる証言や証拠は、事件現場を調べたり、人間やポケモンたちへ聞き込みをすることで集められる。

集めた証拠や証言を元に、「推理ノート」を使って推理を組み立てていこう。

ポケモンたちの力を借りて事件を解決しよう

「聞き込み」は調査のキホン。本作では人間だけではなく、ピカチュウを通じてポケモンからも情報を集められる。なかには、自分の特技を活かして調査に協力してくれるポケモンも。

ともに調査を進めることで、事件解決の糸口を見つけていこう。

ゲームプレイをサポートするさまざまな機能

本作では、調査に行き詰まった時にピカチュウにヒントを聞くことができる「ピカチュウヒント」や、推理パートや現場検証でどれが正解かを教えてくえる「正解表示」機能といった、推理やゲーム進行をサポートする機能が実装されている。

また、好きなエピソードを選んでゲームを遊ぶことができる「つまみぐいモード」も実装。クリア済のエピソードに戻ったり、まだ未プレイのエピソードを選択してプレイすることも可能だ。

※「ピカチュウヒント」と「正解表示」はユーザーが任意に選択することができます。

※「つまみぐいモード」は、プロローグクリア後からお楽しみいただけます。

個性豊かなキャラクターたち

ピカチュウ

CV:山寺 宏一さん

コーヒーが大好きな自称「名探偵」。 その態度や言動・行動は「おっさん」そのもの。なぜかティムとだけ話すことができる。

ティムの父親・ハリーのパートナーで、いまはティムの師匠的存在としていっしょに探偵活動をしている。自分で「名探偵」と名乗るほど知識と経験は豊富だが、調子に乗りすぎることも。

ティム・グッドマン

CV:上村 祐翔さん

ライム大学に通う大学生。行方不明の父・ハリーを捜す中、ピカチュウと出会いコンビを結成。普段は温和で控えめだが、事件の調査ではピカチュウも一目置く鋭い洞察力を発揮する。特技はピカチュウへのツッコミ。

レイチェル・マイヤーズ CV:種﨑 敦美さん

ライム大学の学生。同級生であるティムの探偵活動に興味を持っている。母親の影響でポケモンに対する愛と造詣が深い。

ハワード・マイヤーズ CV:てらそま まさきさん

ライムシティ市長。人間とポケモンが共生する理想的な街を実現するために、仕事を進めている。レイチェルの父親でもある。

アイリーン・グッドマン CV:永島 由子さん

ティムの母親。温和だが芯の強い性格。ハリーのことを待ち続けるが、家族の前で不安な表情を見せることはない。

ソフィア・グッドマン CV:美波 わかなさん

ティムの妹。趣味はオシャレ。学校の休暇期間を利用して、母親とともにティムのいるライムシティにやってきた。

ミュウツー CV:古谷 徹さん

事件のカギを握るポケモン

早期購入特典でプロモカード「名探偵ピカチュウ」をプレゼント!

パッケージ版『帰ってきた 名探偵ピカチュウ』の早期購入特典として、ポケモンカードゲームで使えるプロモカード「名探偵ピカチュウ」をプレゼント。早期購入特典のプロモカード「名探偵ピカチュウ」は、描き下ろしイラストの、新しいカードとなる。

発売後一定期間は、購入したユーザーに行き届くよう、十分な数量を用意する予定とのこと。

※早期購入特典のプロモカード「名探偵ピカチュウ」は通常のプロモカードと同様に、ほかのポケモンカードゲーム関連商品に同様の能力のカードが再録される可能性があります。

※特典は、無くなり次第終了となります。

※特典のお渡しは発売日以降となります。

※ダウンロード版には特典のプロモカードは付きません。

【ゲーム情報】

タイトル:帰ってきた 名探偵ピカチュウ

ジャンル:シネマティックアドベンチャー

販売:ポケモン/任天堂

開発:クリーチャーズ

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年10月6日予定

価格:6578円(パッケージ版)/6500円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:A(全年齢対象)

©2023 Pokémon.

©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by Creatures Inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon・名探偵ピカチュウは、任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリ ークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。