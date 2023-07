ビービーメディアは7月18日、ポケモンよりリリース予定のスマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep』(ポケモンスリープ)を記念したライブ配信コンテンツ「カビゴンが寝てるだけ―ライブASMR―」(英題:24/7 ASMR Livestream | Snoozing Snorlax)を2023年7月14日17時よりポケモン公式YouTubeチャンネルで配信していると発表。配信期間は一週間限定で、2023年7月20日16時59分までとなる。

なお、同社はアプリのリリースを記念したYouTubeライブ配信に関わるコンテンツ制作・システム開発・配信および体験設計を担当している。

本コンテンツでは、世界中の「おやすみ」が集まる、とある小さな島で眠っているカビゴンの様子を24時間配信。

YouTubeライブ配信の動画コメントからカビゴンに「おやすみ」とあいさつをすると、「おやすみ」の数に応じて画面内の「ねむけパワー」が貯まっていく。

「ねむけパワー」に引き寄せられ、さまざまなポケモンたちがカビゴンの周りに集まってくる仕掛けになっている。

ビービーメディアでは、まるでカビゴンと一緒に寝て起きるような生活だけでなく、眠る前にするあいさつ「おやすみ」という言葉を通して、世界中の人々が集まり、カビゴンたちと気持ちよく眠りにつけるコミュニケーションの場を設計したという。

「カビゴンが寝てるだけ―ライブASMR―」

URL:https://youtube.com/live/-NvVin6m094

©2023 Pokemon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

寝息もASMRに。気持ち良く眠れる音だけで構成されたライブASMR

本コンテンツではポケモンと「おやすみ」をともにするという没入感のある体験を設計するためにポケモンの動く音から、環境の音までバイノーラルの手法を応用して、空間全体に心地よく音が聞こえるような設計をしている。

また、本コンテンツのために、『ポケットモンスター』シリーズのBGMを数多く手がける作曲家の佐藤仁美さんに新曲を書き下ろしてもらっているという。

曲中には、(相手を眠らせるのが得意な)とあるポケモンの鳴き声フレーズが隠し味に入っており、ポケモンも人間も思わず眠ってしまいそうな心地よいメロディになっている。

「世界中の人が『おやすみ』とあいさつに来る、やすらぎの場」

ビービーメディアでは、「世界中の人が『おやすみ』とあいさつに来る、やすらぎの場」を提供するというテーマのもと、世界中の人が眠る前に集まり、それぞれの国の言語で「おやすみ」とカビゴンに言ってから眠りにつくことで、YouTubeライブを通してユーザー同士が同じ体験を共有し、「いい睡眠リズムをつかまえる」キッカケづくりをしてもらえるような体験設計を目指したとのこと。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep

ジャンル:シミュレーション

配信:ポケモン

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:2023年7月下旬

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

