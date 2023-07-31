ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月31日、PlayStation 5（PS5）本体に2台のDualSense ワイヤレスコントローラーが同梱されたお得なセット製品「PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック」を、2023年8月9日より順次発売すると発表した。
各製品は本日以降、全国のPlayStation取扱店やECサイトにて順次予約を開始。希望小売価格は以下の通り。
●PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック
6万6980円
●PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック
5万5980円
2台目のコントローラーで楽しめる遊び方
本製品は、PS5本体および本体付属のDualSense ワイヤレスコントローラーに加えて、2台目のDualSense ワイヤレスコントローラーを同梱している。家族や友人と一緒に『ストリートファイター6』（カプコン）や『地球防衛軍6』（ディースリー・パブリッシャー）などの人気タイトルを、ローカルマルチプレイで楽しむ際に適したセット製品だ。
PlayStation Blogでは、ローカルマルチプレイに対応したタイトルを紹介しているので、あわせて一読してみてはいかがだろうか。
・PlayStation Blog
https://blog.ja.playstation.com/2022/08/23/20220823-localmultiplay/
また、2台目のコントローラーは、スマートフォンやPCなどのデバイスからPS5を遠隔で操作で楽しめる「リモートプレイ機能」を使用する際のコントローラーとしても利用可能だ。
【製品情報】
製品名：
「PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック」
「PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック」
型番：CFIJ-10011／CFIJ-10012
発売日：2023年8月9日
希望小売価格：6万6980円／5万5980円
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
同梱物
・PlayStation 5本体 ×1（デジタル・エディション本体 ×1）
・ワイヤレスコントローラー ×2
・ベース ×1
・電源コード ×1
・HDMIケーブル ×1
・USBケーブル ×1
・印刷物一式 ×1
・ASTRO's PLAYROOM（プリインストールゲーム） ×1
※ システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。インターネット接続が必要です。
※ 一部取り扱いのない店舗がございます。詳細は各販売店にお問いあわせください。
※「PlayStation」「PS5」および「DualSense」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※ そのほかに記載されている名称は各社の商標または登録商標です。
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