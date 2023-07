ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月31日、PlayStation 5(PS5)本体に2台のDualSense ワイヤレスコントローラーが同梱されたお得なセット製品「PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック」を、2023年8月9日より順次発売すると発表した。

各製品は本日以降、全国のPlayStation取扱店やECサイトにて順次予約を開始。希望小売価格は以下の通り。

●PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック

6万6980円

●PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック

5万5980円

2台目のコントローラーで楽しめる遊び方

本製品は、PS5本体および本体付属のDualSense ワイヤレスコントローラーに加えて、2台目のDualSense ワイヤレスコントローラーを同梱している。家族や友人と一緒に『ストリートファイター6』(カプコン)や『地球防衛軍6』(ディースリー・パブリッシャー)などの人気タイトルを、ローカルマルチプレイで楽しむ際に適したセット製品だ。

PlayStation Blogでは、ローカルマルチプレイに対応したタイトルを紹介しているので、あわせて一読してみてはいかがだろうか。

・PlayStation Blog

https://blog.ja.playstation.com/2022/08/23/20220823-localmultiplay/

また、2台目のコントローラーは、スマートフォンやPCなどのデバイスからPS5を遠隔で操作で楽しめる「リモートプレイ機能」を使用する際のコントローラーとしても利用可能だ。

【製品情報】

製品名:

「PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック」

「PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック」

型番:CFIJ-10011/CFIJ-10012

発売日:2023年8月9日

希望小売価格:6万6980円/5万5980円

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

同梱物

・PlayStation 5本体 ×1(デジタル・エディション本体 ×1)

・ワイヤレスコントローラー ×2

・ベース ×1

・電源コード ×1

・HDMIケーブル ×1

・USBケーブル ×1

・印刷物一式 ×1

・ASTRO's PLAYROOM(プリインストールゲーム) ×1

※ システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。インターネット接続が必要です。

※ 一部取り扱いのない店舗がございます。詳細は各販売店にお問いあわせください。

※「PlayStation」「PS5」および「DualSense」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※ そのほかに記載されている名称は各社の商標または登録商標です。

©Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.