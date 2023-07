Twitterが「X」に　鳥ともお別れ　新ロゴは本日披露予定

「Twitter」を運営するXのイーロン・マスク氏は7月24日、x.comからtwitter.comへアクセスを可能とすると発表した。日本でも同日11時頃からリダイレクト(自動転送)が開始されている。新しいブランドロゴは同日午後に発表予定だ。

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE . Interim X logo goes live later today.

同氏は発表の7月23日にも「まもなくTwitterブランドに別れを告げ、すべての鳥とも別れを告げる」と発言しており、XがTwitterを吸収する形でブランドを統合するものと見られる。

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds