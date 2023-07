さよならTwitterの青い鳥。11年使われたアイコン、デザイナーが解説

青い鳥ともお別れ? デザイナーがアイコン制作の経緯を解説

「Twitter」を運営するXのイーロン・マスク氏が7月23日、「まもなくTwitterブランドと、そして徐々に、全ての鳥たちとも別れを告げる」とTwitter上で発言。

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Xは、同氏がツイッター買収のために設立した企業。同氏の発言は、Twitterという名称と、象徴的な鳥のアイコンを、新しいものに置き換えていくことを示唆している。

Today we say goodbye to this great blue bird



This logo was designed in 2012 by a team of three. @toddwaterbury, @angyche and myself,



The logo was designed to be simple, balanced, and legible at very small sizes, almost like a lowercase "e", a 🧵 pic.twitter.com/pogZnorRko — martin grasser (@martingrasser) July 24, 2023

同氏の発言を受け、現ロゴの制作に携わったMartin Grasser氏が、現アイコンの成り立ちや制作過程について、Tweetで解説している。以下に、その内容を紹介する。

「本日、私たちはこの偉大な青い鳥に別れを告げます。このロゴは、@toddwaterbury、@angyche、そして私から成る3人のチームが、2012年にデザインしたもの。非常に小さなサイズでも、シンプルで、バランスが取れていて、判読性が高いようにデザインされました。小文字の「e」のように。(糸巻きの絵文字)

「(デザイン当時の)要件は、AppleやNikeのロゴと同じくらい優れた、新しい鳥のロゴがほしい」というものでした。(それ以前の)Twitterのロゴとしては、飛ぶガチョウのようなものが作られてきていましたが、ジャック(当時のCEOであるジャック・ドーシー氏)は、もっとシンプルなものを求めていました。なので、私は鳥のスケッチから始めました。スケッチは、形状がどのように作用するのか、素早く理解するための方法のひとつです」

I was also trying to capture the motion of birds, and the shape that profile created led us to play with that round belly in the 3rd and 4th sketches pic.twitter.com/8ZEAU17Sx4 — martin grasser (@martingrasser) July 24, 2023

「それから、鳥の動きを捉えようともしました。鳥を側面から見た形状の、丸いお腹に着目するきっかけを与えてくれたのは、3番目と4番目のスケッチ(Tweet上の画像参照)です。“円”を使ってデザインを構築していくことが気に入り、鳥は、中立性とシンプルさを根本に持つのがふさわしいと感じました」

From that point on we really spent our time perfecting every little detail... so that it felt balanced, and visible as a bird at the smallest of sizes. pic.twitter.com/fkueKzmST7 — martin grasser (@martingrasser) July 24, 2023

「その後は、あらゆる細部を理想的な状態にするため、多大な時間を使ったのです……バランスが取れ、最小サイズでも鳥だと視認できるようにするために。2012年3月のいつだったか、鳥(のアイコン)は承認を受け、2012年の5月にローンチされました。この小さな鳥は、この11年で、本当に多くのことを成し遂げたでしょう」

偉大な鳥の後を継ぐアイコンとは

Martin Grasser氏のTweetにもあるように、現在使用されているTwitterの鳥のアイコンは、2012年にローンチされたもの。それ以前には、頭の羽毛が逆立ったような、現ロゴよりもボリューム感のある印象の鳥のアイコンが、2010年から使用されていた。

なおTwitterのサービスがスタートしたのは2006年のこと。2010年以前にも、Twitterのアイコンは何度か変更されているが、「青い鳥」というモチーフは一貫して変わっていなかった。

「全ての鳥たちとも別れを告げる」というマスク氏の発言から、新ロゴは、鳥とは異なるモチーフが採用されると推測されるが、果たしてどのようなものになるのか。

2012年から使用されている現ロゴの親しみやすさは、Martin Grasser氏らデザインチームの信念が実現させた、非常に優れたデザインであることは言うまでもない。長年親しんだ「偉大な鳥」に想いを馳せ、敬意を表しつつ、続報を待ちたい。