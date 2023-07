Twitter、閲覧制限実施を事前告知しなかったことを釈明

Twitterを運営するXは7月5日、閲覧制限措置について改めて説明すると共に、事前告知なしで措置を講じた点について釈明した。

同社によると今回の閲覧制限措置の目的は、以下の2つ。

閲覧制限開始直後の7月2日に同社のイーロン・マスク氏がツイートした内容と概ね一致しており、同氏の発言を公式に発表した形となる。

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day