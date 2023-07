Twitter DMまた仕様変更　認証アカウントからのスパムDM対策

Twitterを運営するXは7月14日、ダイレクトメッセージ(DM)の受信設定を変更すると発表した。迷惑DM対策が目的で、対象は全てのユーザーからのDM受信を許可しているアカウントだ。

新しい仕様では、届いたDMを「プライマリー受信箱」と「メッセージリクエスト」に振り分ける基準を変更。受信者がフォローしているアカウントからのメッセージはプライマリー受信箱に、フォローしていない認証済みアカウントからのメッセージはメッセージリクエストの受信トレイに届くようになる。

Starting as soon as July 14th, we’re adding a new messages setting that should help reduce the number of spam messages in DMs. With the new setting enabled, messages from users who you follow will arrive in your primary inbox, and messages from verified users who you don’t follow…