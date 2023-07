マスク氏、新AI企業「xAI」を設立 目的は「宇宙の本質を理解する」こと

TwitterのオーナーかつテスラのCEOであるイーロン・マスク氏は7月12日(現地時間)、新しいAI企業「xAI」を発表した。

ツイートには「現実を理解するためのxAIの体制をお知らせします」と書かれているだけだが、同社のウェブサイトに掲載されたリリースによると、xAIはマスク氏が率いる新会社で、そのゴールは「宇宙の本質を理解する」こととされている。

実際はマスク氏も立ち上げに参加したOpenAIの「ChatGPT」に対抗する高性能AIの開発が当面の目標と予想される。

リリースには、DeepMind、OpenAI、Google Research、Microsoft Research、Tesla、トロント大学の元従業員または職員を含む、xAIの12名のチームメンバーの名前が挙げられており、さらにアドバイザーとしてAI安全性センターの所長であるダン・ヘンドリックス氏が迎えられている。

xAIは、4月にTwitterを吸収した「X Corp.」とは別の法人だが、リリースにはツイッターやテスラ、その他の企業と密接に協力し、ミッションに向けて前進していくとしている。

マスク氏とチームは、7月14日に「Twitterスペース」においてこの新会社に関する質問に答える予定だ。

And what are the most fundamental unknown questions?



Once you know the right question to ask, the answer is often the easy part, as my hero, Douglas Adams, would say. pic.twitter.com/Bo6v8E1Ooq