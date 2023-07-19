ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月19日、PlyStation 5／PlayStation 4のダウンロードタイトルを販売するPlayStation Storeにて、対象タイトルが最大85％オフの魅力的な価格で購入できる大型キャンペーン「Summer Sale」を実施中だと発表。
セール全体の期間は2023年8月16日までだが、本日より開催の第一弾は2023年8月2日までとなる。ここでは、セール第一弾に含まれるタイトルの一部を紹介していこう。
・「Summer Sale」の詳細はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/pages/SummerSale/
「Summer Sale」対象タイトル
『ホグワーツ・レガシー』PS5版
・発売元：WARNER BROS INTERACTIVE ENTERTAINMENT
・フォーマット：PS5
・ジャンル：オープンワールド・アクションRPG
・通常販売価格：9878円
⇒セール割引後価格：7902円（20％オフ）
・PS5版はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1018-PPSA01593_00-HOGWARTSLEGACY01
・PS4版はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1018-CUSA12824_00-HOGWARTSLEGACY01
※PS4版は、通常販売価格8778円から20％オフの7022円
HOGWARTS LEGACY software © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software.
WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)
『ELDEN RING』
・発売元：フロム・ソフトウェア
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：RPG
・通常販売価格：9240円
⇒セール割引後価格：6468円（30％オフ）
・PS Storeはこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0506-PPSA03169_00-2465683171993968
ELDEN RING™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.
『ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～』
・発売元：コーエーテクモゲームス
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：RPG
・通常販売価格：8580円
⇒セール割引後価格：6435円（25％オフ）
・PS Storeはこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA08522_00-RYZA300000MASTER
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
『モンスターハンターライズ』
・発売元：カプコン
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アクション、RPG
・通常販売価格：3990円
⇒セール割引後価格：1995円（50％オフ）
・PS5版はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA08036_00-FULLGAME00000001
©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
※ セール内容は予告なく変更になる場合がございます。
※ セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。
※ 「CERO:Z」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。
※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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