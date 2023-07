ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月19日、PlyStation 5/PlayStation 4のダウンロードタイトルを販売するPlayStation Storeにて、対象タイトルが最大85%オフの魅力的な価格で購入できる大型キャンペーン「Summer Sale」を実施中だと発表。

セール全体の期間は2023年8月16日までだが、本日より開催の第一弾は2023年8月2日までとなる。ここでは、セール第一弾に含まれるタイトルの一部を紹介していこう。

・「Summer Sale」の詳細はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/pages/SummerSale/

「Summer Sale」対象タイトル

『ホグワーツ・レガシー』PS5版

・発売元:WARNER BROS INTERACTIVE ENTERTAINMENT

・フォーマット:PS5

・ジャンル:オープンワールド・アクションRPG

・通常販売価格:9878円

⇒セール割引後価格: 7902円(20%オフ)

・PS5版はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1018-PPSA01593_00-HOGWARTSLEGACY01

・PS4版はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1018-CUSA12824_00-HOGWARTSLEGACY01

※PS4版は、通常販売価格8778円から20%オフの7022円

HOGWARTS LEGACY software © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software.

WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

『ELDEN RING』

・発売元:フロム・ソフトウェア

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:RPG

・通常販売価格:9240円

⇒セール割引後価格: 6468円(30%オフ)

・PS Storeはこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0506-PPSA03169_00-2465683171993968

ELDEN RING™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

『ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~』

・発売元:コーエーテクモゲームス

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:RPG

・通常販売価格:8580円

⇒セール割引後価格: 6435円(25%オフ)

・PS Storeはこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA08522_00-RYZA300000MASTER

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

『モンスターハンターライズ』

・発売元:カプコン

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション、RPG

・通常販売価格:3990円

⇒セール割引後価格: 1995円(50%オフ)

・PS5版はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA08036_00-FULLGAME00000001

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

※ セール内容は予告なく変更になる場合がございます。

※ セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。

※ 「CERO:Z」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。