ピカチュウの寝顔がかわいい！ Pokémon Sleep × めぐりズムがコラボ！

花王は9月2日に「めぐりズム 蒸気でホットアイマスク Pokémon Sleepデザイン」を数量限定で発売する。

Pokémon Sleepはスマホを使って、睡眠を計測・記録・分析する睡眠ゲームアプリ。スマホを枕元において、眠るだけの簡単計測で毎日の睡眠リズムを知ることができる。

自分と同じような睡眠パターンを持つポケモンたちが、カビゴンのまわりに集まってきて、ポケモンの寝顔図鑑を集めるといったゲーム要素も組み込まれている。

本商品はそんなPokémon Sleepと「めぐりズム」がコラボした商品で、商品パッケージは、Pokémon Sleepに登場するポケモンがスヤスヤと眠る、可愛い姿が描かれたオリジナルデザインとなっている。

無香料とラベンダーの香りを用意、2つの箱を揃えることで、イラストが繋がってひとつの絵としても楽しめる。

また個包装は、箱と異なるデザインを採用し、無香料とラベンダーの香りで各3種類、計6種類をラインアップ。

具体的にはピカチュウやカビゴン、イーブイなど人気ポケモンが寝ている姿がデザインされており、見ているだけでホッと気分が安らいでしまうような包装になっている。

さらにシート自体も可愛いPokémon Sleep柄で、おやすみ前や、ちょっとした休憩時間など、ポケモンたちと一緒にリラックス気分を味わえる。

めぐりズム 蒸気でホットアイマスク Pokémon Sleepデザインは12枚入り。数量限定なので、欲しいユーザーは早めにチェックしてみてはいかがだろう。

