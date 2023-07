Yostarは7月12日、アプリゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』において、復刻ピックアップ募集「吹き抜ける風の在り処」と復刻ピックアップ募集「花散らす仮面舞踏会」が開催中だと発表した。期間はともに、2023年7月17日10時59分まで。

2つの復刻ピックアップ募集を開催!

復刻ピックアップ募集「吹き抜ける風の在り処」

現在、★3生徒「シロコ(ライディング)」(CV:小倉唯さん)の復刻ピックアップ募集を開催中。

サイクルウェアに着替えたことで気合いが入り、心なしか普段より晴れやかな顔のシロコ。「キヴォトス縦断」という目標を持っているが、頼れるパートナーがいるからか、シロコには不安も心配も無い様子。この機会にお迎えしてはいかがだろうか。

復刻ピックアップ募集「花散らす仮面舞踏会」

現在、★3生徒「アズサ」(CV:種田梨沙さん)と★2生徒「ハナコ」(CV:豊田萌絵さん)の復刻ピックアップ募集を開催中。

アズサは、トリニティ総合学園2年・補習授業部に所属の「補習授業部の氷の魔女」という異名を持った生徒。ハナコは、トリニティ総合学園2年・補習授業部に所属している生徒で、見た目とは裏腹に、喋るとエッチなことしか言わない補習授業部の問題児だ。

・本募集では、上記以外の生徒も募集対象に入っております。

・★3「シロコ(ライディング)」、★3「アズサ」、★2「ハナコ」の性能につきましては、ぜひゲーム内の情報をご覧ください。

・★3「シロコ(ライディング)」、★3「アズサ」、★2「ハナコ」はピックアップ募集の終了後、引き続き常設の「通常募集」で募集することが可能です。

・通常衣装の生徒さんと別衣装の生徒は、同じ対象とはならないため、一部生徒さんのスキル対象に適用される場合がございます。

例:「チェリノ(温泉)」は、「チェリノ」のサブスキル「髭の権威にひれ伏せ!」の対象に含まれます。

【ゲーム情報】

タイトル:ブルーアーカイブ -Blue Archive-

ジャンル:日常で奇跡を見つけるRPG

配信:Yostar

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2021年2月4日)

価格:基本無料(アイテム課金)

