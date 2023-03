Yostarは3月12日より、アプリゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』において、イベント「D.U.シラトリ区 復旧作業」を開催中だと発表。

元の生活に戻ろう!復興イベント「D.U.復旧作業」開幕!

イベントは未曾有の危機を乗り越え、元の生活に戻るための復興をテーマとしている。ステージをクリアするごとに、「連邦生徒会の安全帽」「財務諸表」「めんたいポテチ」などのアイテムと「イベントPt」が獲得可能だ。

集めたアイテムは、「イベントショップ」にて各「技術ノート選択ボックス」などの育成素材と交換、「イベントPt」は「復旧作業」にて、「D.U.シラトリ区」の復旧作業をお手伝いする際に使用する。またその累計に応じて「神名のカケラ」や「秘伝ノート」などの報酬アイテムも獲得できる。

「D.U.シラトリ区」がRANKアップすると、生徒たちとのさまざまな思い出の記録も集められる。

さらに2023年3月13日4時からは全Challengeステージが解放。Challengeステージや Questステージには、クリアタイムを競うイベント限定の「ミッション」が存在し、報酬として「青輝石」や「秘伝ノート」、限定家具「D.U.シラトリ区のジオラマ」などが入手できる。

なお入手した「D.U.シラトリ区のジオラマ」をカフェに設置することで、生徒とのさまざまな思い出を鑑賞できるように。

▼開催期間

2023年3月12日11時~3月22日10時59分

▼報酬交換期間

2023年3月12日11時~3月29日10時59分

▼参加条件

任務2-3をクリア

※本イベントには、イベントストーリーはございませんので、あらかじめご了承ください。

※イベントのさらなる詳細はゲーム内のお知らせで確認できます。

【ゲーム情報】

タイトル:ブルーアーカイブ -Blue Archive-

ジャンル:日常で奇跡を見つけるRPG

配信:Yostar

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2021年2月4日)

価格:基本無料(アイテム課金)

© NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.