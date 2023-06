ライアットゲームズは6月28日、タクティカルFPS『VALORANT(ヴァロラント)』にて、23人目のエージェントとなる「デッドロック」が本日スタートとなる「Episode 7 Act I」より登場すると発表した。

また、今回のパッチでは最新の5対5ゲームモード「チームデスマッチ」の追加に加え、新スキン「ネオフロンティア」、新バトルパスが登場する。シネマティックPVも公開中なので、あわせてチェックしてほしい。

・UNMADE(解体) // Episode 7 シネマティック - VALORANT

https://www.youtube.com/watch?v=tQiQa_C1YoA

新エージェント「デッドロック」のアビリティー

「デッドロック」は、ノルウェー出身の工作員で、最先端のナノワイヤー技術を駆使し、危険な襲撃の最中においても戦場の要所を確保する。その油断のない監視、そして不屈の獰猛さから逃れられる者はいない。

・デッドロック ゲームプレイトレーラー // VALORANT

https://www.youtube.com/watch?v=5keSvp9Mrzo

・グラヴィネット(C)

グラヴィネットグレネードを構える。「発射」で投げる。「オルト射撃」では軽く放る。グラヴィネットは着弾すると起爆し、範囲内の敵は強制的にしゃがみ状態になり、移動速度が低下する。

・ソニックセンサー(Q)

ソニックセンサーを構える。「発射」で設置する。センサーは範囲内で敵が発生させる音をモニターする。足音、射撃音、そのほか大きな音が検知された場合、範囲内にスタンを発生させる。

・バリアメッシュ(E)

バリアメッシュを発生させるディスクを構える。「発射」で前方に投げる。地面に触れると、ディスクを中心として移動を遮るバリアが発生する。

・アナイアレーション(X)

ナノワイヤーアクセラレーターを構える。「発射」でナノワイヤーを放ち、最初に命中した敵を捕らえる。コクーン化された敵はナノワイヤーを伝って手繰り寄せられ、解放されることなく端まで到達するとデスする。ナノワイヤーのコクーンは破壊可能。

新エージェント「デッドロック」についてデベロッパーのコメント

Q:デッドロックをデザインする際に目標としたことは何ですか?

A:ゲームデザイナー、Alexander Mistakidis氏

デッドロックのゲームプレイ面での目標は、あらかじめユーティリティーの設置を行なうのではなく、ユーティリティーを使いながらポジションを保ちたいプレイヤーに向けたエージェントを作ることでした。得た敵の情報を元にして、素早く戦略を変更できることを重視するプレイヤーに満足していただければ嬉しいです。

Q:デッドロックをデザインするにあたって、何からインスピレーションを得ましたか? また、このエージェントで伝えたい重要なコンセプトは何ですか?

A:ゲームデザイナー、Alexander Mistakidis氏

デッドロックのゲームプレイを開発する際、彼女のことをサソリのようなイメージで考えていました。蜘蛛は網を張った後は獲物がかかるのを待つのみですが、サソリは身を隠し、近付いた獲物に飛び掛かるため、自分自身もリスクを負います。彼らはハサミ(アビリティー)で獲物の動きを抑制して仕留めるだけでなく、自らが捕食されることも防ぎます。そして毒針(アルティメットの「アナイアレーション」)は緊急時に身を護るための手段として取っておくのです。

A:エージェントリード、John Goscicki氏

デッドロックの仕事の大半は近付いてくる敵を待ち構え、目前の状況に対応することにあります。自らの技術を磨き、状況によってどのツールを使うべきか理解している彼女は、全体的に即興的な性質を持っています。それが、過酷で異次元的な困難の中で自分の持つものだけを駆使して生き延びた人物像と共鳴したのです。デッドロックの持つスキルやツールを正しく使うことで、プレイヤーは攻め入るすべての敵の足を止めることができるでしょう。

Q:デッドロックをデザインした際の、予期せぬ課題や特筆すべきエピソードはありますか?

A:ゲームデザイナー、Alexander Mistakidis氏

どんなゲームにおいてもブリッツクランク(LoL)のように敵を引き寄せるキャラクターを好む者として、フックで引き寄せるアビリティーの楽しさを出しつつ、戦略性を確保する方法を探るという挑戦がありました。引き寄せるアビリティーがガンプレイやゲームの基本的な部分を圧倒することは避けたかったため、その挑戦に対する懐疑心を打ち破ることは困難を極めました。それが自信を持てるまで何度もやり直し、試作を繰り返す旅路となったのです。

跳ね返りが非常に強い弧を描くフックや壁を通り抜けるフック、そしてプレイヤーを閉じ込め、外側からのみ開けられる檻まで試しました。アビリティー「アナイアレーション」が、デッドロックを使うプレイヤーに高いスキルを要する“スーパープレイ”の機会を提供すると同時に、参加しているほかのプレイヤーにも楽しんでいただければと考えています。

Episode 7 Act I 新ゲームモード「チームデスマッチ」が追加

新たに5対5ゲームモード「チームデスマッチ」が追加される。「チームデスマッチ」は専用の新マップで対戦を行なうもの。プレイヤーはステージ開始時、またはスポーンルームに入った際に、ロードアウトを選択できる。

マップ上には武器スポーナーが置かれるほか、リカバリーオーブとアルティメットオーブも出現。試合は時間制限付きの4ステージに分かれており、マネーシステムはなく、リスポーン時間は1.5秒。先に100キル獲得したチームが勝利となる。

・チームデスマッチの詳細はこちら

https://playvalorant.com/ja-jp/news/game-updates/valorant-team-deathmatch-101/

・ゲームを始めましょう // 「チームデスマッチ」ゲームモードトレーラー - VALORANT

https://www.youtube.com/watch?v=nGi-jdTHBUI

Episode 7 Act I 新スキン、新バトルパスについて

新たなバトルパスとスキンシリーズ「ネオフロンティア」も登場する。未来的な形やデザインからインスピレーションを受けた今回のバトルパスには、「コンポジット」ファントムや「ブラッシュ」オペレーターのほかにも、「スモーク迷路」スプレーや「パンケーキの山」スプレーといったアイテムも含まれている。

・決闘の時 // ネオフロンティア 新スキントレーラー - VALORANT

https://www.youtube.com/watch?v=A3Q6A2yyAAs

【ゲーム情報】

タイトル:VALORANT(ヴァロラント)

ジャンル:タクティカルシューター

配信:ライアットゲームズ

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2020年6月2日)

価格:基本プレイ無料

© 2023 Riot Games, Inc. Riot Games, VALORANT,and any associated logos are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc.