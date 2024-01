NetEase Gamesは1月25日、時間を巻き戻して過去の自分と共闘し突き進む戦略系アクションゲーム『Lysfanga: The Time Shift Warrior(リスファンガ・ザ タイム シフト ウォーリア)』を、SteamおよびEpic Games Storeで2024年2月14日に発売すると発表した。価格は2800円。

本作は、Sand Door Studio(サンドドアスタジオ)が開発し、Quantic Dream(クアンティック・ドリーム)の新パブリッシングレーベル“Spotlight by Quantic Dream”が手掛ける新作タイトル。

2024年2月14日から2月21日3時(日本時間)までの発売初週期間、SteamおよびEpic Games Storeにて定価の20%オフセールを実施する。

また、発売日に先駆けて2024年2月6日~2月13日に開催される「Steam Next Fest」にて体験版も配信予定なのでお楽しみに。

・Steam

https://store.steampowered.com/app/2161620/_/?l=japanese

・Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/p/lysfanga-9608f2

ディレクター Thibault Legouet氏のコメント(Sand Door Studio)

「ビデオゲーム専門学校の卒業制作から生まれた『Lysfanga: The Time Shift Warrior』。学生プロジェクトとして始まり、その後スタジオを立ち上げ、記念すべき初めてのタイトルに進化したこのゲームは、私たちにとって信じられないほどの冒険でした。」

「ハック&スラッシュゲームに慣れているプレイヤーは、大勢の敵と戦い突き進むヒロインやこのゲームにおけるシステム、アクションなどさまざまな面において好きなところを見つけることができるでしょう。時間を巻き戻し、過去の行動を繰り返し増え続けるクローンと共闘する“レムナントシステム”により、戦術的なバトルを楽しむことができます。」

「プレイヤーがスキルと戦術を適応させ、異なる武器と魔法のコンボを組み合わせ、過去の自分自身の幻影を利用して、刺激的なバトルを繰り広げてくれること楽しみにしています。」

ゲーム概要

500年前、謎の魔物“ラクセス”とともに時間の狭間に封印されていた古代都市が解放され、平和だった世界を襲う―――。

運命の戦士「リスファンガ」である主人公イメが、時の女神によって授かった力を使い世界を救うために、圧倒的脅威に立ち向かう。

これまでにない、ユニークなゲームプレイの映像が特徴のアナウンスメントトレーラーをQuantic DreamのYouTubeチャンネルにて公開中。こちらもあわてチェックしてみてはいかがだろうか。

・『LYSFANGA: THE TIME SHIFT WARRIOR』トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=yrFGd4XPow4

時間を巻き戻して自らの過去の幻影を作り出し、分身部隊とともに突き進む。戦術的なハック&スラッシュゲームで、部隊を率いて魔物の大群を蹴ちらし、世界を救おう!

―戦略的なバトルの鍵となる、過去の幻影“レムナント”

戦闘の開始時まで時間が巻き戻され、過去の自分の幻影“レムナント”を召喚し、共闘できる。自身の部隊をつくり、魔物を圧倒しよう。

―無限にある戦闘スタイル

自身の戦略にあわせ、“レムナント”、武器、魔法を組みあわせて使用し、勝利をつかみ取ろう。開始時に戦略を立てることが、最も大切だ。

―謎に包まれた巨大な古代都市

なぜ500年前に封印された都市が解き放たれ、世界を襲うのか? 巨大な都市を隅々までチェックし、魔物“ラクセス”復活の裏にある真実を解き明かそう。

Steam Next Fest

2024年2月6日スタートのオンラインイベント「Steam Next Fest」で体験版を配信!

オンラインゲーミングプラットフォーム「Steam」に登場する新作タイトルの体験版やゲーム紹介などのライブストリーミング配信など、多くの新作情報を扱うイベント「Steam Next Fest」にて、『Lysfanga: The Time Shift Warrior』の無料体験版がひと足早く楽しめる。

2024年2月6日3時からダウンロード可能となるので、Steamページをチェックしてみてはいかがだろうか。

■「Steam Next Fest」概要

・日時:2024年2月6日3時~2月13日3時

・URL:https://store.steampowered.com/app/2161620/_/?l=japanese

【ゲーム情報】

タイトル:『Lysfanga: The Time Shift Warrior』(リスファンガ・ザ タイム シフト ウォーリア)

ジャンル:ハックアンドスラッシュアクション

配信:Spotlight by Quantic Dream

開発:Sand Door Studio

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store)

配信日:2024年2月14日

価格:2800円

Lysfanga: The Time Shift Warrior © 2024 Sand Door Studio. Published by Quantic Dream S.A.S. 《Lysfanga : The Time Shift Warrior》 is a trademark of Sand Door Studio and Fabloo Games. Quantic Dream and Quantic Dream logos are trademarks and/or registered trademarks of Quantic Dream S.A.S.