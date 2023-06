スクウェア・エニックスは6月10日、新感覚アワパーティシューター『FOAMSTARS』(フォームスターズ)のCGアナウンストレーラーを公開したと発表。本作の配信日、価格は未定だ。

今回公開されたCGアナウンストレーラーは、2023年5月25日にソニー・インタラクティブエンタテインメント主催の配信番組「PLAYSTATION SHOWCASE」にて公開されたアナウンストレーラーのCG特別バージョン。映像内には初公開シーンもあるので、チェックしてみてはいかがだろうか。

・『FOAMSTARS』CGアナウンストレーラー

https://youtu.be/xSeuv6Jl2As

【ゲーム情報】

タイトル:FOAMSTARS(フォームスターズ)

ジャンル:アワパーティシューター

販売:スクウェア・エニックス

開発:トイロジック

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:未定

価格:未定

CERO:審査予定

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.