スクウェア・エニックスは5月25日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが主催する配信番組「PLAYSTATION SHOWCASE」にて、PlayStation 5/PlayStation 4向けの完全新作タイトル、新感覚アワパーティシューター『FOAMSTARS』(フォームスターズ)を発表した。配信日、価格は未定。

あわせて、アナウンストレーラーのほか、ティザーサイトや公式SNSアカウントを公開。

プロデューサーは『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』などに携わった経験のある岡谷 洸佑氏、ディレクターは『ドラゴンクエストX オンライン』の元ディレクター、齋藤 力氏がそれぞれ担当。

開発は『NieR Replicant ver.1.22474487139...』などの開発実績を持つトイロジックが担当する。

・『FOAMSTARS』アナウンストレーラー

https://youtu.be/9OF7dy-5BKQ

新感覚アワパーティシューター『FOAMSTARS』

『FOAMSTARS』は、PlayStation 5/PlayStation 4向けの完全新作タイトルで、4人vs4人で“アワ”を撃って戦う新感覚アワパーティシューターゲーム。

「アワを撃つだけで気持ちいい︕楽しい︕」をコンセプ トに、「新感覚の”アワ体験”」を提供できるよう鋭意開発中だ。

『FOAMSTARS』アナウンストレーラーを公開︕

初公開されたトレーラーで、個性豊かなキャラクターたちが・華やかなワールドで・ド派手に“アワ”をまき散らす様子が映し出されている。ぜひ一度チェックしてみてほしい。

※画面は開発中のものです。

ティザーサイトと公式SNSアカウントを公開︕

『FOAMSTARS』のティザーサイトや公式SNSアカウントが公開された。今後も多くの情報発信が予定されているとのことなので、公式サイトのチェック、公式SNSのフォローしつつ、続報に期待しよう。

・ティザーサイト

https://www.jp.square-enix.com/foamstars/jp

・公式Twitter

https://twitter.com/foamstarsgameJP

・公式Instagram

https://instagram.com/foamstarsgame

【ゲーム情報】

タイトル:FOAMSTARS(フォームスターズ)

ジャンル:アワパーティシューター

販売:スクウェア・エニックス

開発:トイロジック

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:未定

価格:未定

CERO:審査予定

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.