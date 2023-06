Project LUMINA(ノーツ/アニプレックス/ラセングル)は5月31日、2D対戦格闘ゲーム『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』のゲームバランス調整(Ver1.43)を実施し、調整内容を本作の公式ページ内に公開したと発表。

・公式サイトアップデート情報ページ

https://meltyblood.typelumina.com/resources/img/top/update/20230531.png

今回実施されたバランス調整(Ver1.43)では、一部のキャラクターの性能を調整。また、各種機能改善のほか、バトルシステムの不具合修正を行なっている。

なお、PlayStation 4とPC(Steam)版はすでにアップデート済み。Nintendo Switch/Xbox One版については後日実施となる。詳しくは公式サイトおよび公式Twitterをチェックしてほしい。

■『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』公式サイト

https://meltyblood.typelumina.com/

■公式Twitter

https://twitter.com/MB_LUMINA

■バランス調整内容

・キャラクター性能のバランス調整

・バトルシステムの調整(シールドカウンター・相殺)

・バトルシステム以外の調整(ネットワークモード・トレーニングモード・カスタマイズモード・オプションモード)

【ゲームバランス調整(Ver1.43)内容】

【ゲーム情報】

タイトル:『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』(メルティブラッド:タイプルミナ)

ジャンル:2D対戦格闘

制作・販売:ラセングル

開発:フランスパン

原作:奈須きのこ氏/TYPE-MOON

プラットフォーム:PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox One/PC(Steam)

※クロスプラットフォーム対戦は非対応。

発売日:発売中(2021年9月30日)

価格:

通常版:7480円(パッケージ版/ダウンロード版)

限定版:1万1880円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1~2人

CERO:C(15歳以上対象)