Project LUMINA(ノーツ/アニプレックス/ラセングル)は5月24日、PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox One/PC(Steam)向け2D対戦格闘ゲーム『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』について、生放送“メルブラ放送局【5月31日】”をYouTube「【公式】TYPE-MOON GAMES」チャンネルで配信すると発表。

番組の配信日時は、2023年5月31日20時~21時予定だ。

本番組では、近日実装を予定している本作のVer1.43となるバランス調整の内容を生放送でお届けするとともに、本作の今後のイベントなどの予定も生放送を通じて紹介。

司会には本作の公式大会にて実況を務めたeスポーツキャスターの水上侑氏と、本作の開発ディレクターを務めるフランスパンの芹沢鴨音氏を招き、実機を用いたゲームバランス調整の内容を説明していく。

■番組アドレス

https://youtube.com/live/6fs8QcgY6KA

■番組名

メルブラ放送局【5月31日】

■放送日時

2023年5月31日20時~21時(予定)

■出演者

・『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』開発プロデューサー:芹沢鴨音氏(フランスパン)

・eスポーツキャスター 水上侑さん(ウェルプレイド・ライゼスト)

■内容

・Ver1.43 バランス調整

・今後のイベント予定

【ゲーム情報】

タイトル:『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』(メルティブラッド:タイプルミナ)

ジャンル:2D対戦格闘

制作・販売:ラセングル

開発:フランスパン

原作:奈須きのこ氏/TYPE-MOON

プラットフォーム:PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox One/PC(Steam)

※クロスプラットフォーム対戦は非対応。

発売日:発売中(2021年9月30日)

価格:

通常版:7480円(パッケージ版/ダウンロード版)

限定版:1万1880円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1~2人

CERO:C(15歳以上対象)