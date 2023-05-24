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ゲーム  >  ニュース  >  『MELTY BLOOD: TL』のゲームバランス調整の詳細などを紹介する生番組を5月31日に配信！

今後のイベント情報などもお届け！

『MELTY BLOOD: TL』のゲームバランス調整の詳細などを紹介する生番組を5月31日に配信！

2023年05月24日 19時10分更新

文● ASCII

　Project LUMINA（ノーツ／アニプレックス／ラセングル）は5月24日、PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox One／PC（Steam）向け2D対戦格闘ゲーム『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』について、生放送“メルブラ放送局【5月31日】”をYouTube「【公式】TYPE-MOON GAMES」チャンネルで配信すると発表。

　番組の配信日時は、2023年5月31日20時～21時予定だ。

　本番組では、近日実装を予定している本作のVer1.43となるバランス調整の内容を生放送でお届けするとともに、本作の今後のイベントなどの予定も生放送を通じて紹介。

　司会には本作の公式大会にて実況を務めたeスポーツキャスターの水上侑氏と、本作の開発ディレクターを務めるフランスパンの芹沢鴨音氏を招き、実機を用いたゲームバランス調整の内容を説明していく。

■番組アドレス

https://youtube.com/live/6fs8QcgY6KA

■番組名

メルブラ放送局【5月31日】

■放送日時

2023年5月31日20時～21時（予定）

■出演者

・『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』開発プロデューサー：芹沢鴨音氏（フランスパン）
・eスポーツキャスター 水上侑さん（ウェルプレイド・ライゼスト）

■内容

・Ver1.43 バランス調整
・今後のイベント予定

【ゲーム情報】

タイトル：『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』（メルティブラッド：タイプルミナ）
ジャンル：2D対戦格闘
制作・販売：ラセングル
開発：フランスパン
原作：奈須きのこ氏／TYPE-MOON
プラットフォーム：PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox One／PC（Steam）
※クロスプラットフォーム対戦は非対応。
発売日：発売中（2021年9月30日）
価格：
　通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）
　限定版：1万1880円（パッケージ版／ダウンロード版）
プレイ人数：1～2人
CERO：C（15歳以上対象）

©TYPE-MOON / Project LUMINA
※“PlayStation”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※Microsoft, the Xbox Sphere mark, and Xbox One are trademarks of the Microsoft group of companies.
©2022 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

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