Project LUMINA（ノーツ／アニプレックス／ラセングル）は6月19日より、2D対戦格闘ゲーム『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』の45％オフセールを実施中。セールはNintendo Switch版を対象としており、デジタル通常版が4114円、デジタル限定版が6534円で購入できる。期間は、2023年6月26日23時59分まで（日本時間）。
なお、本作は2023年8月4日から8月6日までアメリカのネバタ州ラスベガスにて開催される世界最大規模の対戦格闘ゲーム大会「EVO 2023」のメイントーナメント種目としても選出されている。この機会に購入を検討してはいかがだろうか。
■『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』公式サイト
https://meltyblood.typelumina.com/
■購入について
https://meltyblood.typelumina.com/shopguide/
セール詳細
●セール期間
2023年6月19日0時～6月26日23時59分
※記載のセール期間は日本国内のものです。
●セール対象製品
■デジタル通常版
セール価格：4114円 ※45％オフ
■デジタル限定版
セール価格：6534円 ※45％オフ
■デジタル限定版セット内容：
①『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』ソフト（デジタル版）
②『MELTY BLOOD ARCHIVES』ソフト（デジタル版）
※内容はパッケージ限定版セットの『MELTY BLOOD 読本』『MELTY BLOOD SOUND COLLECTION』と同様のものです。
【ゲーム情報】
タイトル：『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』（メルティブラッド：タイプルミナ）
ジャンル：2D対戦格闘
制作・販売：ラセングル
開発：フランスパン
原作：奈須きのこ氏／TYPE-MOON
プラットフォーム：PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox One／PC（Steam）
※クロスプラットフォーム対戦は非対応。
発売日：発売中（2021年9月30日）
価格：
通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）
限定版：1万1880円（パッケージ版／ダウンロード版）
プレイ人数：1～2人
CERO：C（15歳以上対象）
©TYPE-MOON / Project LUMINA
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※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
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