ハムスターは5月31日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、アリカが2000年にアーケードでリリースした『テトリス ジ・アブソリュート ザ・グランドマスター 2 PLUS』を配信すると発表。配信日は2023年6月1日、価格はNintendo Switch版が838円/PlayStation 4版が837円だ、

本作は、前作から新モードが増えてさらにパワーアップしたパズルゲーム。下からテトリミノがせり上がってくる“TGM+”や最初から高速でテトリミノが落ちてくる“T.A.DEATH”で己の限界に挑戦しよう。

2023年6月1日の「アーケードアーカイバー」は

『テトリス ジ・アブソリュート ザ・グランドマスター 2 PLUS』特集!

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2023年6月1日は「テトリス ジ・アブソリュート ザ・グランドマスター 2 PLUS特集」。

ゲーム紹介や開発トーク、実機プレイなど盛りだくさんの内容でお届けするので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル

https://ch.nicovideo.jp/hamch

第423回 アーケードアーカイバー テトリス ジ・アブソリュート ザ・グランドマスター 2 PLUSスペシャル!

【ゲーム情報】

タイトル:アーケードアーカイブス テトリス ジ・アブソリュート ザ・グランドマスター 2 PLUS

ジャンル:パズルゲーム

配信:ハムスター

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

配信日:2023年6月1日

価格:

Switch:838円

PS4:837円

プレイ人数:1人~2人

Tetris ® & © 1985~2023 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding. The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Tetris Game Design by Alexey Pajitnov. Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved. Sub-licensed to HAMSTER Co.

TGM Series Developed by ARIKA CO., LTD.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。