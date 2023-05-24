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ゲーム  >  ニュース  >  『ローリングサンダー2』が「アーケードアーカイブス」で5月25日に配信決定！

1990年にナムコがアーケードでリリースした『ローリングサンダー』の続編タイトル！

『ローリングサンダー2』が「アーケードアーカイブス」で5月25日に配信決定！

2023年05月24日 17時00分更新

文● ASCII

　ハムスターは5月24日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4で同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、ナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）が1990年にアーケードでリリースした『ローリングサンダー2』の配信日を発表した。配信日は2023年5月25日、価格はNintendo Switch版が838円／PlayStation 4版が837円だ。

　本作は、特殊作戦部隊の主人公を操作し、世界征服を企む秘密組織「ネオゲルドラ」を壊滅するために戦うアクションゲーム。今作の主人公は「アルバトロス」だけでなく、前作で捕らわれの身であった「レイラ・ブリッツ」を2P側で操作できる。

2023年5月25日の「アーケードアーカイバー」は
『ローリングサンダー2』特集！

　アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2023年5月25日は「ローリングサンダー2特集」。

　本作を開発した根來司氏、佐宗綾子氏、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演予定で、ゲーム紹介や開発トーク、実機プレイなど、盛りだくさんの内容でお届けする。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル

https://ch.nicovideo.jp/hamch

第422回 アーケードアーカイバー ローリングサンダー2スペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ローリングサンダー2
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
配信日：2023年5月25日
価格：
　Switch：838円
　PS4：837円
プレイ人数：1人～2人

ROLLING THUNDER™2 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

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